Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey lanzarán un corrido

Edwin Luna sorprendió a sus fanáticos al publicar un video donde interpreta un corrido, mismo que será lanzado próximamente en versión extendida y que formará parte del nuevo EP que está grabando junto a su banda, la Trakalosa de Monterrey.

Esta no es la primera vez que interprete canta un corrido, pero si tenía bastante tiempo que no lanzaba una canción en este popular género, y varios fanáticos se lo habían estado pidiendo.

Hasta que finalmente, Edwin Luna decidió complacer a sus fans y darles una probadita de lo que será su próximo tema. En el video, que rodó desde el camión de la banda, canta acompañado únicamente por uno de sus guitarristas, Josué Zarate.

“Ya nos falta poco para terminar nuestro EP”, escribió el líder de la Trakalosa de Monterrey, sin detallar en qué fecha tienen planeado lanzar la canción, ni mucho menos el EP.

Sin embargo, el video fue bien recibido por sus seguidores, quienes esperan que esa nueva producción, y en especial el tema, sean lanzados prontos.

Edwin aclara que él nunca se robó a la Trakalosa de Monterrey

“Muchos dicen que yo me la robé, pero no es que yo me la haya robado” aclaró el cantante de la banda al youtuber Gusgri en una entrevista que le concedió.

Ahí habla sobre cómo fueron sus inicios con la agrupación, que en ese entonces se hacían llamar Banda Escandalosa. Edwin Luna estaba cansado de presentare únicamente en bares y quería avanzar, así que le prometió a la banda conseguir un contrato discográfico.

“Denme un año para conseguir compañía disquera y de representación. Si la consigo, la banda va a pasar a ser mía. Si no la consigo, pues seguimos trabajando igual, o buscan otro cantante, o vemos qué pasa” le propuso a sus compañeros.

Al siguiente mes firma contrato con su actual disquera, Remex Music. Y cuando le tocó registrar el nombre de la Banda Escandalosa como una marca, no estaba disponible, así que optó por una palabra similar a que usaba su abuela, “trakaleo”, para referirse cuando algo o alguien hacían mucho ruido.