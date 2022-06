Esto es lo que opina Jaime Maussan de Mafe Walker

“Vamos a presentar algo que es real, honesto; no hay inventos ni fraude, y que cada quien decida”, expresó Jaime Maussan. Foto: Especial

Jaime Maussan criticó a Mafe Walker por no ofrecer pruebas que verifiquen que verdaderamente se puede comunicar con seres extraterrestres en un encuentro que sostuvo recientemente con la prensa.

El periodista es considerado como uno de los mayores expertos y divulgadores referentes a fenómenos extraterrestres en todo México, y habló sobre los supuestos avistamientos de OVNIS que ocurrieron en Tijuana, y que se volvieron virales en las redes sociales.

Pero cuando un representante de los medios le consultó su opinión sobre la popular psíquica, Mafe Walker, Jaime Maussan se molestó y les pidió que no la mencionaran.

“Te iba a decir una grosería, pero no, no es necesario, como esta señora que dice que habla alienígena. Por favor, no (hablemos de ella)”, contestó Jaime Maussan.

“Este es un fenómeno serio, encontraremos los medios de comunicación; por lo pronto, sabemos que lo podemos hacer a través del código binario de las computadoras y seguramente que vamos a encontrar la forma de establecer un intercambio con ellos. Entonces, hay que estar muy emocionados, hay que disfrutar de este momento, somos la generación que está viviendo el cambio de historia más grande de todos los tiempos”, expresó el experto en temas extraterrestres.

Mafe Walker, la mujer que asegura hablar idioma extraterrestre y ser un portal a otras galaxias

Pero los reporteros insistieron en hablar sobre Mafe Walker, a lo que Jaime Maussan decidió exponer lo siguiente:

“No tiene ningún fundamento, ¿cómo la vamos a tomar en serio? Dice que recibe las... Digo, yo soy periodista y créanme que soy más escéptico de lo que ustedes consideran. Yo necesito pruebas, necesito evidencias, no tengo ninguna con esta persona. La respeto, es muy respetable, pero hasta el momento no es serio porque no lo puede demostrar”.

Con respecto a los avistamientos de OVNIS en Tijuana resaltó que está sucediendo algo “espectacular”.

“Nos hablan de una presencia inteligente, de un fenómeno que ya pretende iniciar comunicación con los humanos. Estamos muy cerca de lograr que las autoridades consideren que este fenómeno no es de la tierra y en ese momento, estarán obligadas a iniciar un proceso de comunicación”, indicó Jaime Maussan sumamente emocionado.