¡Infraganti y feliz! Paola Rojas fue captada junto a su pareja antes de tomarse unas cortas vacaciones

Aunque la periodista Paola Rojas siempre se ha caracterizado por ser muy reservada en su vida personal, recientemente rompió el silenció y habló de lo que significó su divorcio con Luis Roberto Alves Zague, y toda la violencia digital que sufrió al hacerse público un video íntimo de su ex esposo, afortunadamente ese triste episodio no la anuló y hoy se ve felizmente acompañada de su actual pareja, Marcelo Imposti.

La conductora del programa Netas Divinas fue pillada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aunque se desconoce el destino que eligió para tomarse unos días de descanso con su amor, la comunicadora reconoció a la periodista de Ventaneando que se encuentra muy feliz.

El romance de Paola con el arquitecto de origen argentino comenzó en 2019, luego de que se divorciara de Alves Zague, padre de sus hijos. La mexicana de 45 años ha confesado que se encuentra en un gran momento de su vida.

“Estoy bien, estoy muy bien, estoy afortunadamente muy bien en todos los aspectos, estoy muy contenta. Creo que en la vida hay que disfrutar cada minuto y eso, hay que vivir plenamente”, dijo al ser cuestionada sobre el actual estado de su vida amorosa.

Cuando le fue consultado el motivo de su viaje solo dijo que será por un fin de semana y que no se tratan de largas vacaciones como asegura que las necesita.

“Ojalá fueran vacaciones largas, las estoy necesitando. Ya prontito sí me voy con mis hijos a descansar unos días y a jugar mucho con ellos y a disfrutarlos, por lo pronto ahora me voy un fin de semana… no tan solita”, expresó.

Violencia digital

Hace pocas semanas la mexicana también había dicho que cuando se caso con el ex jugador del Club América lo hizo muy enamorada y con la ilusión de que sería para toda la vida, aunque no fue así.

Paola Rojas y Luis Roberto Alves ‘Zague’ – El famoso futbolista se unió en matrimonio con la periodista Paola Rojas tras varios años de noviazgo. Foto: Especial

Reconoció que cuando ocurrió lo referente al escandaloso video íntimo de Luis Roberto se sintió muy mal. “La violencia digital no se queda en el mundo digital, daña y duele en el mundo real. Sigue siendo muy fuerte.”, expresó

“Lo que más me dañó fue la violencia digital, porque hubo como esta percepción en mucha gente… como si hubiera abierto la puerta de mi cuarto, de mi intimidad. O sea, no es solo lo privado sino lo íntimo”, había comentado la periodista.