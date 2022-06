“¡Ya exploté!”: Toñita abandona el reality “Las estrellas bailan en Hoy”

Lágrimas pero también mucho enojo expresó la cantante y exconcursante de La Academia, Toñita, quien anunció su sorpresiva renuncia a la competencia de Televisa, “Las estrellas bailan en Hoy”. La famosa volvió para el repechaje en el concurso pero decidió salir del programa de manera definitiva.

“La verdad me voy a calmar, me voy para mi casa. Lamento mucho la situación, lamento mucho dejar las cosas tiradas pero yo no tengo que demostrar si soy bailarina; yo canto, soy intérprete, yo bailé lo que tenía que bailar, di lo que tenía que dar”, expresó en una transmisión en vivo en Instagram.

La concusante manifestó su molestia por el poco apoyo que ha tenido por parte de los jueces quienes, a pesar de sus lesiones y la fuerte caída que sufrió en el programa, solo ha criticado su desempeño. “Ando lastimada, ando adolorida, y por más que te rompas y hagas las cosas, pues, no les parece. Agradezco mucho ya exploté, ya me tengo que ir, creo que es lo mejor para mí”, dijo.

Los mensajes de apoyo se sumaron al mismo tiempo. “Queremos seguir viéndote”, “Qué te pasa morenaza, tú debes saber lo que vales” y “No desistas”, fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos. Otros apuntaron contra la produccion del programa y a los jueces por exigir a los famosos como si se tratara de bailarinas profesionales.

Un poco más calmada y con mejor ánimo, Toñita reapareció en las redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo. “Gracias hoy amanecí un poco mejor y no me rajo y no dejaré nada votado pienso salir adelante como siempre lo e hecho así que este viernes nos vemos y a darlo todo como siempre gracias infinitas por sus palabras por su cariños me alienta a continuar y a saber que son más lo buenos que los malos”.

Toñita protagonizó varios altercados con los jueces del programa, especialmente con la profesora y bailarina, Ema Pulido, quien criticó su desempeño. “Cuando te vi la primera vez me encantaste, y cuando te veo cantar, veo una luz muy grande y una actitud muy bonita, muy simpática, pero bailas, planchas los ojos, y te ves tétrica, parecer robot bailando, qué es lo que pasa”, opinó la bailarina.

Durante el reality “Las estrellas bailan en Hoy”, acompañó al español Chao, quien finalmente se retiró de la competencia por un viaje urgente a su país natal. “Le echas toda esa proyección, le echas todas esas ganas, y quieres hacer como mucha empatía con tu pareja pero no obtienes respuesta, no hay baile, hay es una rutina de baile”.