‘All Star Shore’ se estrena este 30 de junio, ¿Cuándo y dónde verla?

‘All Star Shore’ llega a las pantallas nuevamente, esta vez en su edición número diez, para alegrar y divertir una vez más a todos los fanáticos de este Reality Show que desde hace tiempo están esperándolo.

El mismo cuenta la participación de las superestrellas más importantes de algunos programas tanto de Paramount, como de MTV.

Grabada totalmente en inglés, ‘All Star Shore’ trata sobre algunas competencias que cada vez serán más difíciles, sobre todo para aquellos que lleguen a fallar en ellas, y a pesar de no tener eliminaciones, igualmente será un momento duro para cada uno de los participantes.

¿Cuándo y dónde verla?

Desde este 30 de junio este nuevo programa podrá verse en la plataforma de Paramount Plus, el único lugar donde se mostrará el show, en primera instancia estarán dispoibles el episodio 1 y 2, y luego se publicará un solo episodio por semana.

Igualmente, en ‘All Star Show’ aparecerán personajes reconocidos de ‘Jersey Shore’, ‘Love is Blind’, ‘Geordie Shore, ‘Acapulco Shore’, ‘Rio Shore, así como de otros realities como ‘RuPaul’s Drag Race’ y ‘Bachelor in Paradise’, ellos son:

Bethan Kershak: Geordie Shore

James Tindale: Geordie Shore

Chloe Ferry: Mord Geordie Shore

Luis Potro Caballero: Acapulco Shore

Ricardo Salusse: Rio Shore

Karime Pindter: Acapulco Shore

Angelina Pivarnick: Jersey Shore

Giannina Gibelli: Love Is Blind

Joey Essex: The Only Way Is Essex

Johnny Middlebrooks: Love Island

Marina Gregory: The Circle: Brasil

Trina Njoroge: Love Island

Vanessa Vanjie Mateo: RuPaul’s Drag Race

Blake Horstmann: Bachelorette

¿De qué trata?

Este Nuevo Reality, además de dejar un poco de curiosidad por ver quién será el ganador, pues se basa en algunas competencias, también combina la Amistad, el drama y las fiestas que caracterizan a estos jóvenes que deberán enfrentarse durante el día para poder obtener el premio de 150 mil dólares.