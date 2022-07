Violeta Isfel: ¿Cuál es su estado de salud tras aparatosa caída en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’?

La actriz mexicana Violeta Isfel sufrió una aparatosa caída el pasado jueves 30 de junio en el programa ‘Las Estrellas bailan en Hoy’, esto hizo que sus fans se mantuvieran preocupados y atentos a su estado de salud, y es que a pesar de que no parecía mayor cosa durante la trasmisión, a través de las redes sociales se pudo ver a la participante utilizando un collarín.

Todo esto ocurrió mientras Violeta y Luis Fernando Peña daban su presentación como siempre lo han hecho, pero esta vez a la actriz de ‘Atrévete a Soñar’ estuvo un poco desconcentrada en el momento en que su pareja de baile la intentó cargar, esto hizo que se golpeara la cabeza y la espalda, aunque ella indicaba que no pasaba nada y que o le dolía, tanto el jurado, como la animadora le dijeron que luego de salir de ahí tenía que hacerse chequeo médico, todos se notaban preocupados, pero Violeta insistía que ella estaba bien, de hecho volvieron a realizar el paso final y no hubo ningún tipo de complicación.

Sin embargo, a pesar de haber sido un simple golpe, la actriz confirmó que se tuvo que realizar diferentes exámenes, pues aunque pensó que el golpe fue en la cabeza, lo cierto es que sufrió un poco de daño en el cuello, asimismo, a en un live realizado en Instagram pudo dar a conocer su estado de salud.

“Estoy bien chicos, en el servicio médico me dieron un collarín, y me enviaron a hacer una placa, mi cabeza está bien. Se ve más aparatoso de lo que fue, pero si está delicado por el latigazo, tengo una lesión de importancia, una esguince y por eso me enviaron a colocar este collarín durante 7 días con descanso absoluto para que no pase a mayores”, confirmó la participante de ‘Las estrellas bailan en hoy’.

Por otro lado, indicó además que estará de vuelta al concurso si así sus fans lo quieren, pero que no se quitará el collarín. “Este fin de semana tenía algunas presentaciones a las que no podré asistir para poder guardar mi reposo, pero si estaré durante los ensayos con este collarín y solo me lo quitaré el día del baile”, expresó.

Igualmente aprovecho el momento para agradecer a la producción y a todos los que realmente se reocuparon por ella.