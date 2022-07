“Ahora estoy sola y dispuesta a comerme el mundo”: El poderoso mensaje que Laura Bozzo dio a sus seguidores

La presentadora de televisión peruana, Laura Bozzo, siempre se ha caracterizado por ser una mujer fuerte y empoderada que ha logrado salir de cada obstáculo que se le presenta, eso es lo que ha demostrado en su participación en ‘La Casa de los Famosos’, siendo una de las favoritas de la audiencia.

Asimismo, se ha visto en diferentes facetas dentro de la competencia, llorando, sonriendo, un poco molesta, y como siempre tratando de darle consejos a las jóvenes participantes del reality, esta vez, sorprendió un poco a los fans con un poderoso mensaje en el que indica que las mujeres tienen que ser fuertes ante cualquier circunstancia.

“Las mujeres no podemos estar diciendo ‘Ay ya somos viejas’, ‘ay ya somos mayores’, y estar asentadas, aguantando que el hombre nos ponga los cuernos, entonces ahí, deja al amor de su vida, el amor que los ama, que los cuida, que los protege y se van detrás de una pollita”, dijo, agregando además que muchas veces los hombre no valoran lo que tienen y luego quieren regresar, “No, no, no, no, no, cuando valoran lo que tenían ahí, vienen con el rabo entre las piernas, ‘perdón mi amor’, no, no, no y no, ¿Quiénes les han metido en la cabeza que una mujer sola no puede ser feliz. Yo, en mi caso, ahora estoy sola y dispuesta a comerme el mundo”, explicó la reconocida animadora de ‘Laura en América, programa que se caracterizaba por dar este tipo de consejos.

Igualmente, los internautas no se aguantaron y decidieron dar apoyo a Bozzo con mensajes en las redes sociales.

“Hay que agarrar consejos de Laura, ¿Quién se anota?”.

“¡A votar por Laura si sale nominada!, ahora los votos son positivos”, agregando la etiqueta ‘Team Laura’.

“Buena estrategia Laura, pero al final es la mera verdad”.

“Laura eres la mejor, apoyas a las mujeres, das un buen mensaje, así es que es”.

Dijeron sus seguidores quienes también aprovecharon el momento para apoyarla en el Reality Show ‘La Casa de los Famosos’.