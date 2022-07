‘La Casa de los Famosos’: ¿Cómo tomaron los participantes y el público el nuevo método de eliminación?

‘La Casa de los Famosos’: Así reaccionan los participantes al ver que Rafa, Invonne y Salvador no fueron eliminados Instagram: @telemundorealities

Tras la salida de Osvaldo de ‘La Casa de los Famosos’, al ser elegido por el público como “El séptimo eliminado”, las reglas del juego cambiaron, pues Héctor Sandarti, dio a conocer una nueva regla que por orden de ‘La Jefa’ del reality.

Con solo 10 participantes, un nuevo método aparece en el programa y es que ahora, la ronda de eliminación será a través de “el voto positivo”, donde la audiencia va a poder elegir quién se queda un poco más en la casa, mientras el que obtenga la menor cantidad de votos, será la persona que se vaya de ‘La Casa de los Famosos’

Todo esto tomó de sorpresa a los concursantes y al público, pues anteriormente se votaba por quien quería que fuera el eliminado en el reality show de Telemundo, lo que conllevó a que muchos estuvieran confundidos, pensando que con el anterior método de votación podían salvar a su favorito, mientras que por el contrario, estaba terminando de hundirlo, por tal motivo el equipo que lleva a cabo este programa decidió cambiar un poco las reglas, sin embargo, algunos de ellos dijeron estar de acuerdo pues así lograban saber si eran o no favoritos.

Entre ellos, Laura Bozzo mostró su opinión, tomándolo como algo positivo para todos. “Ya no se trata de eliminar, ahora se trata de salvar, lo cual a mí me gusta, porque de alguna manera podemos saber si al público le interesa como estamos jugando, si uno les aburre o si la pasa mejor”, explicó la animadora peruana en un video publicado por Telemundo realities, en el que preguntan si este método le gusta a los seguidores, lo que hizo que varios de ellos estuvieran de acuerdo con Bozzo, pues lo ven como algo más positivo.

“Es acertado lo que dice Laura. La nueva forma de votación les hará saber a los de la casa quién son los favoritos del público. Como algunos de ellos no lo sabían, y de hecho muchos creen que son favoritos porque no se van pero en realidad no era así”.

“Así debió ser desde el principio”.

“Si muy bien mientras respeten al público”.

Escribieron alguno de los usuarios en la publicación.