¡Laura Bozzo ha cambiado!, y esto es lo que sus compañeros de ‘La Casa de los Famosos’ opinan

Cada uno de los seguidores de ‘La Casa de los Famosos’, han podido notar los diferentes cambios que ha dado la animadora peruana, Laura Bozzo, sin maquillaje, discutiendo, llorando, dejándose llevar por sus compañeros, pero en la actualidad, la participante se ha mostrado un poco más “regia”, como ella lo indica, y al tiempo con esa valentía y fuerza, que la ha caracterizado desde su programa ‘Laura en América’, todo esto ha conllevado a que sus mismo compañeros comenten como ha sido el cambio que ha dado desde el inicio del Reality, hasta la actualidad, estas son las opiniones de algunos de ellos.

Le puede interesar. A Laura Bozzo se le están cayendo los dientes en La Casa de los Famosos

Natalia Alcocer, fue la primera en dar su opinión, indicando que ahora la ha visto de una mejor manera. “La he visto más decidida, más despierta, diciendo lo que ella siente, no lo que la hacen pensar. Laura es como lo dije, es el océano atlántico, el tormento, unos días está arriba, unos días está abajo, es una marea de emociones, pero me da muchísimo gusto que se arregle más, que se sienta bonita, guapa, creo que es algo que a las mujeres siempre nos ayuda, sentirnos bonitas”, explicó.

Asimismo, Juan Vidal dejó un corto, pero emotivo mensaje paraa la animadora. “Siempre con su intensidad, o sea me gusta, me llevo bien con ella a pesar de las diferencias”, indicó.

Por otro lado, Ivonne Montero explicó cómo ha visto a Laura, estos últimos días a pesar de las diferencias que pudieran tener al inicio de la competencia. “A Laura la noto mucho, mucho más amigable, tengo más confianza en que no va a hacer esos cambios de personalidad”.

En otro orden de ideas, también se puede ver a la animadora peruana en uno de los videos hablando frente a las cámaras en el cuarto, en donde dice que “Yo me siento regia, claro que estas son siliconas (señalando sus senos), tampoco voy a venir a presumir… Yo Laura Bozzo les voy a demostrar que puedo bailar”, dijo con el tono jocoso con el que siempre habla.