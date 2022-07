María José reveló que padece de una locura musical

La cantante María José se encuentra en su casa, no precisamente realizando una actividad musical, sino en su faceta como ama de casa, en la que está al pendiente de la comida y de la familia sin el glamur de una estrella o estar bajo los reflectores.

“Me tengo que dividir en siete, pero si te organizas bien, puedes tener todo bien armado. Lo que más hemos aprendido es a tener una logística buena, no solo para tener buenos conciertos con calidad y energía, sino también que no le quede una piltrafa de madre a Valeria, (risas)”, reveló la cantante durante la entrevista vía Zoom.

La Josa afirmó que tienen una profesión muy cansada, que la deja agotada pero tiene que cuidar que eso no afecte su carrera, mucho menos el tiempo de calidad con su familia.

“Girar es muy cansado, cada concierto son dos horas de show en donde lo das toda termino molida, pero si justamente estos días son de cargar pilas, de estar en casa. Por eso ahorita no te veo, estoy en pijama absolutamente (risas) con el chongo hacia arriba y se vale que también podamos relajarnos un poco, porque ha sido un largo trabajo. Al final, gracias a que nos ensuciamos las manos y metemos en la tierra la cosecha ha sido linda”, añadió.

“Me gusta la banda. Ahorita estoy encantada con una canción de Carín León y Matisse. Me gusta mucho Nodal, quiero meterme al regional mexicano (risas)” — María José

La cantante y actriz está sorprendida por la buena respuesta a ReConexión Tour, “no hemos dejado de trabajar, sobre todo arriba del escenario, porque fue una espera para muchos muy larga; afortunadamente ya llevamos más de un año trabajando ya de lleno con todos los escenarios -prácticamente- llenos y otros casi llenos. Estoy muy contenta de estar girando, porque es como si te cortaran la alas”.

María José. La cantante habla sobre su salud emocional. (Foto: Cortesía Seitrack.)

Madre, artista y esposa habló de como ha sido un año de poner a prueba la sensibilidad.

“El hecho de estar arriba del escenario -cada día- es una bendición, porque -ahora si- nunca sabes qué va a pasar el día de mañana, si nos van a volver a encerrar, si va a llegar la viruela del chango o la rabia de la mosca (risas). Por lo menos en mi casa sí me sensibilizó muchísimo, el poder decir que estamos vivos. En algunas ciudades me encuentro que hay gente que murió y ya no está o gente que hace años no veía; al momento de verlos les dices que bueno que estás aquí, no te moriste, pareciera broma pero no”, detalló.

María José hace acuerdo con su hija Valeria

Al preguntarle cómo ha sido trabajar con su hija Valeria, quien la acompaña en algunos de sus conciertos como parte de sus bailarines señaló, “en agosto me voy de vacaciones, porque si no, mi hija me dejara de hablar y me va a divorciar mi hija (risas)”.

Por último adelantó que el próximo año hará una pausa en México para dedicarse a Centro y Sudamérica, “estamos con mira a ir a Sudamérica, si creo que habrá un descanso para la República Mexicana para poder ir a otros países. Creo que valdrá la pena, ahora si parar un poco en México, para darle oportunidad a otros países ya con un calendario más planeado el año que entra para poder hacerlo. También viene un nuevo disco llamado Libertad, que tendrá un nuevo espectáculo y nueva gira”.

María José padece locura

“Estoy muy sana, no podría decirte que muy cuerda, porque me gusta tener esta locura también musical. Creo que gracias a esta enfermedad mental a esta locura musical, como que destacamos en nuestro ámbito. Estoy en un momento muy bueno musicalmente hablando, en donde la gente conecta muchísimo con mi música; curiosamente hicieron una conexión muy fuerte durante la pandemia, volver a vernos ha sido muy fuerte para nosotros”, señaló María José.

Popularidad

Clics. La Josa tiene casi cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify y sobrepasa los mil millones de views en YouTube.

Gira. Este 2022 ya tiene en la mira algunas ciudades de Estados Unidos como Denver, Seattle y Nueva York para subir al escenario junto a Lupita D’Alessio. Además, continuará con su gira ReConexión en Zapopan, Baja California, Puebla, Pachuca, entre otras.

Éxitos. María José, Amante de lo ajeno, Amante de lo bueno, María José… De Noche, Duetos, Habla ahora y Conexión (en vivo) son los nombres de los álbumes que componen su discografía hasta el momento. De ellos se desprenden canciones como No soy una señora, Prefiero ser su amante, Me equivoqué, Un nuevo amor, Lo que tenías conmigo, Prefiero ser su amante entre otras.

Próximos conciertos:

7 y 8 de julio en el Auditorio Telmex en Zapopan, Jalisco.

23 de julio en Acapulco de Juárez, Arena GNP Seguros junto a Ha*Ash.

