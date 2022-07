¿Andrea Legarreta se peleó con Fernando del Solar? Así fue su relación

Luego de que se anunciara la sensible muerte del animador argentino, Fernando del Solar debido a una complicada neumonía, varios rumores recorrieron las redes sociales, en el que diferentes usuarios acusaron de “Hipócritas” a los conductores de ‘Hoy’, pues los seguidores afirman que ellos no trataron muy bien al esposo de Anna Ferro mientras estuvo en el programa televisivo, todo esto luego de que varios medios nacionales le hicieran homenaje al fallecido presentador.

Sin embargo, una de las primeras en romper el silencio fue Andrea Legarreta, descartando haber sido grosera con Fernando del Solar y al mismo tiempo expresó sus condolencias a sus familiares por esta pérdida irreparable.

“Fue muy fuerte, muy conmovedor, fue sin duda una noticia muy mala, muy dolorosa, es una gran pérdida, es un muchacho que dejó una huella muy bonita en el público, en la gente con la que estuvo, con la que trabajó, nos dio una enseñanza a raíz de su enfermedad. Como le dio la vuelta y ahora sí que se encargó de vivir, de exprimir la vida, de mostrar su afecto, su pasión por vivir y es una pérdida terrible”, dijo.

Asimismo, hizo frente a los comentarios de las redes sociales y aprovechó el momento para acotar un poco sobre ese. “Al final, lo que tendría que entender el público es que, más allá de estas pasiones por preferir un canal o el otro, somos seres humanos que chambeamos y compartimos, somos colegas a pesar de que trabajemos en un mismo horario y que haya competencia”, explicó, agregando además que, “He visto algunos comentarios como ‘Es que ustedes no lo trataban bien’, yo, hablando por mí, por lo que yo viví con él, te puedo decir que a mí no me quedó ese saco, a mí no me quedó en absoluto. Tengo la certeza del trato que yo le di, de lo que compartimos, que insisto fue poco, pero yo no hubiera escrito un homenaje para él como lo que escribí si sintiera una especie de malestar, incomodidad o remordimiento”, confirmó Legarreta durante un encuentro con los medios.

¿Cómo fue la relación de Andrea Legarreta y Fernando del Solar?

Legarreta afirmó que su relación con Fernando no era tan cercana, sin embargo cada vez que podían interactuaban, además resaltó que cuando él tenía alguna complicación con respecto a su salud, ella le escribía para saber de su estado y enviarle ánimos.

“Él no está para que le pregunten específicamente por mí, por el trato que yo le di. Lo que sí, hay muchos compañeros que sí pueden hablar, que han entrado al programa y que a pesar de muchas cosas, de mucha tierra que quieran tirar, ellos pueden hablar por ellos, como nuevos del programa, cuál es el trato que yo les he dado”, finalizó la animadora de televisión.

Por otro lado, Legarreta a través de su cuenta de Instagram también escribió un mensaje conmovedor para Fernando luego del anuncio de su muerte, en donde también se pueden ver juntos en una fotografía.

“¡Gran pérdida! El tiempo que compartimos pude constatar el gran hombre bondadoso y buen compañero que eras… Y sobre todo, ese guerrero incansable que llevabas dentro y tu amor a la vida. Un abrazo a tu familia y seres amados. Mucha fortaleza para seguir adelante. Vuela alto al lado de tu padre Fer, te recordaremos siempre con mucho cariño”, escribió