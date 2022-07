El dúo mexicano de hermanos, Jesse & Joy, fueron los invitados para el episodio de esta semana del programa de YouTube, La entrevista con Yordi Rosado, mismo que se transmitió el pasado domingo tres de julio.

En emotiva entrevista, Jesse & Joy lloran al recordar la muerte de su padre./ Foto: Andrea Rojas

Durante la emotiva entrevista, Joy y Jesse Huerta, recordaron todos los duros momentos que han pasado a lo largo de su carrera, entre ellos, cuando perdieron a su padre y el momento exacto en el que se enteraron de su muerte.

Vanesa Martín y Jesse & Joy. En emotiva entrevista, Jesse & Joy lloran al recordar la muerte de su padre. / Foto: Alejandra Mejía (Ale Mejía)

Mientras narraban el triste momento, los hermanos no pudieron contener las lágrimas “Es la primera vez en mi vida que sentí que era un adulto”, dijo Jesse y agregó “Me marcó mi mamá y me dijo que mi papé le había marcado con desesperación, enseguida le hablé a mi papá y me contesta un señor super random y me dice ‘El señor de este teléfono acaba de sufrir un accidente’, yo pensé que había chocado porque se le había bajado el azúcar”.

En emotiva entrevista, Jesse & Joy lloran al recordar la muerte de su padre. / Foto: Instagram Instagram

“Era viernes, quincena y previo a Navidad, nos volamos 15 semáforos, le hablé a la persona para decirle que le diera azúcar porque era diabético, y me dijo ‘No puedo’, después me regresan la llamada y me dicen que mi papá tuvo un infarto cerebral, el estaba en Centro Coyoacán y ahí pasó todo, lo acordonaron con unos carteles de la plaza”, compartió Jesse Huerta. Por último, mencionó que la muerte fue muy rápida tal y como su padre siempre lo quiso.

Ve la entrevista completa:

