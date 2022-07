Toñita se lanza contra Myriam Montemayor, “el día que la vea me la voy a mad...”

La Academia ha dado grandes voces de la música como Carlos Rivera y Yuridia, pero al paso de los años también ha dejado ver conflictos entre sus exalumnos, como es el caso de Toñita y Myriam Montemayor.

Myriam Montemayor y Carlos Rivera son dos de los más famosos ganadores de "La Academia" | Pinterest / Facebook

La originaria de Tantoyuca, Veracruz habló frente a los medios de comunicación y no dudó en amenazar a su excompañera,quien fuera la ganadora de la primer generación de La Academia.

“El día que la vea me la voy a madrear, eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe, porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala y ya sé que no debo de hablar de ella ni todo el rollo”, dijo Toñita.

Toñita Foto: YouTube

La Negra de Oro, como le dicen de cariño, también revelo que ha pensado en denunciarla para que la deje tranquila,

“Es pérdida de tiempo, porque ella es la que dice que no está mal, de hecho uno de los motivos por los que yo me metí a Las estrellas bailan en Hoy fue porque ella me acusó de que yo no bailaba absolutamente nada y yo sí he estado en dos concursos de baile: Bailando por un millón, en Azteca, y ahorita en Las estrellas bailan en Hoy, y si se dan cuenta dos pies izquierdos no tengo, a lo mejor me fallan las líneas, a lo mejor me fallan ciertas cosas, pero bailo y ella sí no baila nada, entonces con eso para mí es decir ‘¿Quién era la que no bailaba nada?’”, comentó.

Y agregó, “la acaban de ver el domingo, ¿bailó algo? No, no baila nada, nunca, siempre en los conciertos ella fue la que jamás bailó, baila más Miguel Ángel, con eso les digo todo, y mira que Miguel Ángel tiene los pasitos exóticos”.

Además de criticar su baile, Toñita tampoco escatimó en hablar de su voz. “Falta que ella se analice, entienda lo mal que está y se vuelva a resetear. No sé si la vieron este domingo, pero cantó de la fregada y no puede ser que a una persona después de 20 años se le acabe el aire, y menos siendo profesional. Yo tengo 20 años y a mí no se me va el aire y aún con ansiedad me han visto bailar, es condición, ejercicio, disciplina. No todos tenemos disciplina, yo sí tengo, pero lo cuento por ella… Hasta ahorita estoy hablando de ella, no estoy hablando nada malo, nomás estoy diciendo que cuando la vea sí me la voy a moquetear, si se dan cuenta no estoy peleándome como antes”, concluyó.

¿Cuál fue el origen del conflicto entre Toñita y Myriam?

En agosto de 2019, Toñita llamó “hipócrita” a la ganadora de la primera generación de La Academia.

A partir de ese momento, ambas escribieron mensajes muy directos en redes sociales donde incluso responsabilizaban a la otra por cualquier daño que pudiera ocurrirles: Toñita, por un lado, decía que Myriam sería la culpable si es que llegaba al suicidio, mientras que Myriam también mencionó que la culparía por cualquier cosa que le pasara.

Desde ese momento están enemistadas y en momentos reviven la polémica.