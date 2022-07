American Idol: un ganador calificó su triunfo como una pesadilla

Caleb Johnson ganó la competencia “American Idol” en la temporada número 13, y a pesar de que todo parecía haber salido perfecto en esa edición, recientemente el cantante confesó que todo resultó un desastre.

En una entrevista para el medio Insider, en ganador de la decimotercera temporada de unos de los realities musicales más populares arremetió contra el programa por, en primera instancia, obligarlo a cantar un tema que considera es una “completa basura”.

Como suele ser costumbre, todo ganador debe cantar una canción que se volverá su “insignia” o single durante la gira que debe hacer con el resto de participantes, pero esa canción no fue del agrado de Caleb Johnson.

“As long as you love me”, de los Backstreet Boys, fue el tema que tuvo que cantar, y siendo un intérprete de rock no le pareció correcto que su canción de victoria fuera una balada pop, por lo que propuso en varias oportunidades que la reemplazaran, pero fue en vano.

“Sabía que, de hecho, si ganabas, tenías que cantar la canción, y la canción era simplemente una mie.... Como si fuera la peor canción de la historia”, explicó Caleb Johnson y añadió: “Me quejé con la compañía administradora y todas estas cosas, y dijeron, mira esto como una especie de regalo de graduación o algo así”.

Sin embargo, eso no fue lo peor de todo, uno de los premios y el que más le interesa a los participantes, es la posibilidad de grabar un álbum completo y una compañía discográfica se encargaría de publicitarlo, pero pese a que sí grabó un disco, la disquera nunca lo promocionó.

“El sello no lanzó el sencillo, no hubo ningún sencillo que salió después de que se hizo el disco. No hubo video musical. No hubo nada”, lo que para Caleb Johnson, fue la mayor falta de todas, incluso hoy día sigue molesto por eso.