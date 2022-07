Arturo Peniche pone fin a su matrimonio luego de 38 años de relación

Luego de varios intentos fallidos por recuperar su relación de pareja, Arturo Peniche y su esposa Gaby Ortiz pondrán fin a su matrimonio. El actor dijo que la pandemia de la Covid19 agudizó las diferencias que ya venían presentando por lo que entendió que no hay vuelta atrás, esta vez la ruptura sí es definitiva.

Según mencionó, la pareja trató de comenzar desde cero, quisieron retomar su relación como cuando eran novios y demostrarse que el amor no se les había ido, pero fue en vano, por lo que cada uno tomará caminos separados.

El actor declaró para el programa Hoy, dijo que tanto él como Gaby, aún y cuando siguen casados, están haciendo su vida aparte.

“Estamos en buen camino, amo a mis hijos, amo a mis nietos y amo a la que fue madre de mis hijos, en este caso a Gaby, pero pues cada quien está haciendo su vida. Ella por su lado y yo por el mío, llevamos una sana relación, hasta ahorita es una relación de amistad y listo. Seguimos casados, yo creo que más adelantito vamos a enderezar ese asunto”, precisó

El mexicano aprovecho para aclarar que por ahora no busca una nueva relación. “Yo pienso que el amor no se busca, el amor llega, pienso que puede llegar por cualquier lugar, no hay que buscarlo, él solito”, agregó.

Vale decir que desde el 2020 el matrimonio Peniche - Ortiz, decidió darse una pausa porque sentían “desgaste en la relación”, a pesar de ello tuvieron varios acercamientos, sin vivir en el mismo hogar, al final llegaron a la conclusión de que era mejor estar separados.

Arturo, de 60 años, ha tenido significativos cambios a raíz del estilo saludable de vida, con ejercicios y buena alimentación. Como artista se reinventó y abrió un canal en YouTube llamado “La Bohemia con Arturo Peniche”, espacio que utiliza para cantar y contar historias.

“La verdad es que yo me siento increíble, me veo muy bien físicamente, pero mantenerme bien me ha costado, es de dejar de comer muchas cosas pero me gusta, me siento contento satisfecho con mi yo de ahora, tengo un chorro de energía, ganas de seguir haciendo muchas cosas, porque he descubierto que hay tanta magia en nuestro entorno que a veces ni siquiera la percibimos”, puntualizó el también cantante.