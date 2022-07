¡Con desprecio! Así recibió Laura Bozzo a Salvador Zerboni al ver que fue salvado en ‘La Casa de los Famosos’

Las semanas de polémicas no se detienen en ‘La Casa de los famosos, y aún más sabiendo que cada día se está cerca de la final, todos los competidores quieren ser ganadores, aunque uno solo saldrá victorioso y esto es lo que muchas veces hace que hayan diferentes tipos de disputas con respecto a la competencia.

Y es que un poco antes de saber quién era el octavo eliminado, en la cocina se pudo observar una fuerte discusión entre Laura Bozzo y Salvador Zerboni, pues se alegaba que la primera no habría sido nominada para las eliminatorias y, según el actor, quería ganarse el cariño del público al tratar de limpiar la cocina, todo esto desató algunos comentarios un poco groseros de ambas partes e hizo que cada uno dejara de hablarse.

De acuerdo a un video difundido en redes sociales, todo empezó cuando Zerboni estaba lavando los trastes en la cocina y Laura intentó acercarse indicándole que ella terminaba la actividad que el actor de televisión estaba realizando, pidiéndola además la escoba para limpiar, este se molestó e indicó que la animadora “sabe ni lavar un vaso”, a lo que ella respondió que muchas veces ha lavado la cocina, iniciando así el cruce de palabras.

Laura Bozzo y Salvador Zerboni tuvieron una pequeña discusión #LCDLF2 pic.twitter.com/ugFwW39SAZ — La Comadrita (@LaComadritaOf2) July 4, 2022

La mirada de desprecio

Por otro lado, con toda esta polémica, luego de que Zerboni fuera el primero en regresar a la casa tras la ronda de eliminación, se pudo notar la mirada de desprecio que le lanzo la animadora peruana, cosa que tampoco extrañó al público pues, luego de dicha pelea ya se esperaba que algo pasara.

Mientras el actor agradecía una vez más por la oportunidad, se hacía notar de manera significativa el disgusto de Laura, quien de hecho le esquivó el abrazo que él intentó darle. “Gracias, no me sabe ahorita, pero tengo un sabor dulce con amargo, pero antes que nada quiero agradecer porque ustedes me quieren aquí, y aquí voy a estar aguantando todo, porque soy un guerrero de luz que la lucha y va a seguir haciendo travesuras. Gracias, gracias, amo a mis amigos de allá adentro, perdonen si no estoy tan efusivo hoy, pero ya me conocen. Gracias de corazón y aquí seguiré luchando, voy a esperarlos por el respeto y el amor que les tengo”, expresó Salvador, mientras Bozzo seguía mirándolo de una manera un poco indiferente.