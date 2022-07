Sebastián Rulli se muestra como Dios lo trajo al mundo para celebrar su cumpleaños

El popular Sebastián Rulli está de fiesta, porque este 6 de julio, el actor nacionalizado mexicano celebra sus 47 años de vida. El también modelo decidió hacer algo especial para redes y por primera vez se desnuda en Instagram, para gozo de todos sus seguidores.

El actor de telenovelas, con su peculiar sentido del humor, agradeció al amor de su vida, Angelique Boyer, por la sesión de fotos pero con un mensaje especial, “gracias mi amor por darme chance de poner las manitas antes de tomar las fotos”, dijo al mostrar las imágenes posando a la orilla del mar.

Rulli gusta de mostrar su cuerpo en las fotografías que suele compartir en sus cuentas oficiles, pero está vez desató los “malos pensamientos”.

“Hoy festejo la vida, como Dios me trajo al mundo hace 47 años!! Así, o más claro échale agua. Agradecido con la vida y las personas que han sido parte de mi historia, las que están y me hacen tan feliz y por las que faltan por venir!!F eliz y pleno!! Enamorado y con muchas ilusiones y ganas de seguir dando batalla!! Gracias por tanto amor y muestras de cariño!! Consciente de lo bendecido que soy de contar con tod@s ustedes. No hay nada mejor que compartir y unir fuerzas de buenas vibras para contagiar a los que no tienen la dicha de sentir amor y gratitud. A seguir sumando y multiplicando!!”, dedicó en su post.

Agita las pupilas y los corazones

Angelique Boyer no dejó pasar la oportunidad de responderle a su pareja, “Vida de mi amor!!! Cada año más bueno en todos los sentidos! Te mereces todas las bendiciones. Gracias por todo el amor que nos das y no te hagas podías subir 10 fotos y yo tomé muchas. Te amo , a celebrar”.

