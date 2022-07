Carla Morrison vive su libertad con una salud musical y mental

En 2018, Carla Morrison consideró cómo un cambio de escenario podría transformar su perspectiva, por lo que decidió hacer un retiro musical para encontrarse a sí misma. Tras una exitosa gira por México abriendo los conciertos de Coldplay está lista para reconectarse con el público mexicano a través de sus canciones y El Renacimiento Tour.

¿Cómo es la nueva versión de Carla Morrison?

— Tenía ganas como de tomarme un tiempo para mí misma, porque me sentía muy desconectada; de repente ya solo era personaje todo el tiempo. La pandemia ayudó en mi proceso, pero también a darme cuenta qué tanto quería volver a la música. El renacimiento es el nombre del disco, una palabra que tenía mucho más sentido porque estaba renaciendo como artista, como mujer, como Carla, como todo. No solamente estoy hablando del amor, sino también estoy hablando del amor propio, de la salud mental, de todo lo que yo tuve que enfrentar sola.

Entrevista: Momentos a solas con Carla Morrison

¿Hay un antes y después?

— Sí es un antes y un después, porque antes me escondía un poquito más atrás de mi guitarra. Con el nuevo disco me fui más a la onda pop, a escribir de otros temas y como compositora retarme a hablar de otras cosas; definitivamente es un antes y un después, porque también para mí en cuanto a la salud mental siento que ha sido un antes y un después. Me siento como más tranquila, más gozosa, más agradecida y no que antes no lo fuera, pero antes me preocupaba por muchas cosas, ahora me preocupo por lo más importante, no por todo. Me siento más plena y más tranquila, no estoy tratando de demostrarle nada a nadie, ni ganármelos en la aprobación de nadie, estoy como más en paz.

Has pasado por depresión y ansiedad, ¿qué tanto trabajas en la salud mental?

— De repente se acerca SALME que es la organización de salud mental en México, que también tiene sus teléfonos gratuitos para la gente; luego -no sé- como que siento que mucha gente empieza a hablar sobre la salud mental de una manera un poquito más libre, pero todavía a muchos nos cuesta hablar sobre ello. Creo que en la comunidad latina o mexicana, el hablar de eso ha sido clave, porque tenemos ganas de hablar de esto y decir: ‘No estoy bien’, y es normal que no esté bien, porque parece que todo es perfecto, pero no lo es.

Eres la voz de muchas causas, ¿qué aporta eso a tu vida profesional y personal?

— Es algo muy orgánico porque vengo yendo a terapia desde que tengo como 13 años. He intentado todo tipo de terapias que ayudan mucho con la depresión y la ansiedad, que para mí es muy natural porque me crea como esta sensación de empatía de una manera muy grande. Todo el mundo tiene miedo a hablar sobre cómo se siente, y cuando alguien viene y te habla de esas cosas se abre su corazón, y uno avanza tanto cuando uno acompaña a los demás o se deja acompañar. Mis letras son puras letras intensas que hablan sobre estas cosas, entonces como que es muy natural. Me da mucha risa, que seguido me preguntan: ‘¿estudiaste psicología?’ Dicen que hablo como psicóloga, y pienso que pude haber sido psicóloga si no hubiera sido cantante, porque me encanta el estudio de las emociones de las personas y de cómo aprender a navegar la vida. Me encanta tener una plataforma y poder usarlo de la manera más amable que pueda y apoyar las personas que necesitan escuchar este mensaje.

¿Qué veremos en los próximos shows de la gira?

— Van a escuchar y ver a Carla en el renacimiento, también pasando por todas las etapas que he tenido mi carrera, tanto en el amor, desamor hasta la salud mental. Van a ser conciertos muy emotivos. Por ahora, no puedo adelantarles mucho, lo que sí les puedo decir es que no van a ir a escuchar nada más el Renacimiento sino todas las canciones que les gustan, porque será como un viaje interior.

¿Qué otras facetas tiene Carla Morrison?

—Ahorita estoy escribiendo mucho para otros otros artistas y eso me me da mucha emoción porque en realidad ese fue mi primer sueño componer para otros artistas. Me están invitando mucho componer para otros proyectos y películas, donde no soy el foco de atención, sino dar mis obras. Estoy más enfocada en mi huertito (risas). Me gusta mucho plantar tomates, chilitos serranos, jalapeños y lechuguitas; ahorita estoy como en esa en esa faceta de disfrutar mucho mi jardín y mis plantas... ¡Estoy enamoradísima de mis plantas!

¿Queremos saber qué tienes en tu playlist?

— ¿Hay qué escucho actualmente mi playlist? Déjame veo porque bueno la canción que sí estaba escuchando muchísimo últimamente es la de Beyoncé, la nueva You don’t break my soul... ¿Qué más? Provenza de Karol G. Me gusta mucho escuchar un artista que se llama Leon Bridges y ayer me encantó venirme manejando de una cena escuchando a Bob Dylan.

También puede interesarte: Redes chinas y colombianas de Montadeudas son intocables e impunes

El Renacimiento Tour en México

Monterrey. 24 de agosto, Auditorio Citibanamex.

Puebla. 26 de agosto, Auditorio Explanada.

Toluca. 27 de agosto, Teatro Morelos.

Ciudad de México. 30 y 31 de agosto; 7 de septiembre, Teatro Metropólitan.

Querétaro. 2 de septiembre, Auditorio Josefa Ortiz.

Morelia. 4 de septiembre, Palacio del Arte.

Guadalajara. 6 de septiembre, Teatro Diana; 7 de octubre, Festival Coordenada.

León. 5 de noviembre, Festival Tecate Bajío.

El más visto en Publimetro TV: