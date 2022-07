Elizabeth Gutiérrez se ve más feliz ahora que está separada de William Levy

Elizabeth Gutiérrez y William Levy oficializaron su separación a principios de este año, y mientras que al actor cubano parece irle muy bien, muchos se mostraban preocupados por el estado de su ex pareja.

Sin embargo, hace poco la actriz publicó una imagen en su cuenta Instagram donde escribió un motivador mensaje y de este modo le deja en claro a sus seguidores y al resto del mundo que se encuentra feliz a pesar de haber terminado su relación de muchos años con William Levy.

De hecho, varios fanáticos le han escrito que se ve mejor que nunca. “Lo fácil que es ser feliz… lo difícil es entenderlo… #love #respect #loyalty”, fue lo que escribió en la publicación, que actualmente cuenta con las de 17mil me gusta.

Uno de esos me gusta se lo dio su amiga y colega, Carmen Villalobos, lo que generó muchos comentarios entre los usuarios al respecto, quienes alegaron que la protagonista de “Sin senos sí hay paraíso” podría sentirse muy identificada con Elizabeth Gutiérrez.

No, obstante la ex pareja de William Levy ha asegurado que tiene varios proyectos laborales muy prometedores en puerta, además de que cuenta con la compañía y el amor de sus hijos, por lo que no tiene motivos para sentirse deprimida.

Además, ambos artistas han dejado claro que a pesar de todo, siguen llevándose bien, sobre todo por el bienestar de sus hijos, así que siempre consideraran al otro como parte de su familia.

Y así lo han dejado ver en varias oportunidades, donde se les ha visto juntos, hablando y sonriendo en compañía de sus hijos, para celebrar algún evento relacionados con ellos.