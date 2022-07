Ignacio López Tarso dice que apenas puede mantenerse, ¡Le falta dinero!

Hace algunas semanas, el actor mexicano Ignacio López Tarso, estuvo un poco delicado de salud con un cuadro de neumonía bacteriana, por lo cual tuvo que ser hospitalizado para poder atenderlo de manera adecuada, días después anunciaron la recuperación de López, dando un poco de calma a los seguidores que estaban muy preocupados por el actor.

Amigas, amigos del Facebook y medios de comunicación, Hoy salí del hospital, donde estuve muy bien atendido, ya estoy en... Posted by Ignacio López Tarso on Saturday, June 4, 2022

Sin embargo, todo este tema dejó al intérprete de ‘Don Ramiro’ en la telenovela ‘Corazón Indomable’, un poco preocupado con respecto a su situación económica, pues con la pandemia del Covid-19 y ahora con el problema de salud, ha tenido que gastar de sus ahorros para poder mantenerse, razón por la cual el actor nacido en Aragón, La Villa ha decidido volver a los escenarios para poder recuperar el dinero que perdió.

“A mí me hace falta el dinero, hace tres años que no cobro un salario de mi trabajo como actor”, dijo Ignacio López durante una entrevista realizada el pasado 5 de julio en el programa ‘Sale el Sol’, asegurando además que no está pasando necesidades, pues mensualmente recibe un apoyo económico por parte de Televisa, ya que ha sido uno de los actores más exclusivos del canal.

Sin embargo, él mismo asegura que ese salario no le es suficiente para cubrir todos los gastos. “No me muero de hambre… Sí, tengo el apoyo de Televisa, por toda la vida cobro una cantidad mensual. No es suficiente esa cantidad para vivir, y no es suficiente tampoco en el sentido del trabajo, me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro”, expresó el actor de 97 años.

Asimismo, a pesar de su edad ,también indicó que regresará al teatro, pero no de manera presencial, sino vía streaming con una puesta en escena. “Estamos preparando una nueva obra con tres personajes fundamentales, que son los tres personajes importantes del relato, y son: Don Agustín de Iturbide, Fray Servando Teresa de Mier y ‘La Güera Rodríguez’”, finalizó.