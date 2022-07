¡La lista se extiende! Más de 10 mujeres han acusado a Coco Levy de acoso sexual.

El escándalo en contra de Coco Levy, hijo de la conductora de televisión Talina Fernández, pica y se extiende, luego que la actriz Danna Ponce lo denunciara por abuso sexual, diversas mujeres se han unido a este sentir con señalamientos similares.

Vale recordar que todo surgió luego que Danna publicara en sus redes sociales un video contando su experiencia con el productor de Videocine, según refirió Coco la citó en si oficina y se bajó el zipper.

“Me paralicé, no pude decir nada, y el señor se paró, caminó atrás de mi. Las sillas tienen recarga de brazos y lo que hizo fue agarrarme oír detrás y tocarme los senos, me dio un beso en la comisura de los labios”.

A raíz de este evento Ponce se presentó en el ministerio público y lo denunció a la alcaldía Álvaro Obregón. Esta sería la única denuncia legal que existe en su cintra.

Después de que Danna hablara una joven que prefirió mantenerse en el anonimato declaró para el programa Venga la Alegría sobre su experiencia con Coco Levy cuando ella tenía 19 años.

“Se sienta y me dice qué sería capaz de hacer; yo llevaba unas fotos impresas y me las aventó, me dijo: “esto no sirve”, necesito ver algo más arriesgado. ;e sacó las fotos que una chava le había mandado desnuda y me dijo que necesitaba algo así, cosas más arriesgadas y dónde pudiera ver mi cuerpo”, confesó la joven.

A través de “Coco Levy: Voces y testimonios” que se puede ver en Twitter, otro grupo de actrices, productoras y escritoras también han alzado la voz para contar la experiencia vivida con el productor,

Regina Keller es otra de las mujeres que se han expresado, ella contó que el acusado en una oportunidad la pegó a la pared. “Me da un beso justo aquí (en la comisura de los labios) Pasa otra vez y ahí me dice: ‘Regina, ¿tú crees que yo me quiero estar acostando contigo? Pues no, y ese es tu error’”, contó la chica en el programa de televisión.

Mientras tanto María Bobadilla Olvera, le dijo a Danna – a través de Instagram- que le creía porque a ella Coco Levy le pidió fotos desnuda como requisito para dejarla entrar a los castings en una reunión formal en Videocine.

“No volví a pisar el lugar porque me dijo que la única manera era ‘irlo a ver seguido’ aunque, y me lo repitió varias veces, él amaba a su esposa”, expresó.

María Bobadilla contó su historia con Coco Levy. Foto: Instagram

Romina Sarce contó a través de un largo hilo de mensajes por twitter su experiencia hace 9 años, “cuando todavía quería ser actriz”.

Dijo que Coco Levy la invitó junto a una amiga una fiesta, que más bien parecía un casting de chicas entre 19 y 28 años, habían 4 productores más de la industria televisiva.

Los abusadores tienen nombre y apellido, y espero que los altos ejecutivos de Videocine, Univisión, Rodrigo de Pedro y las autoridades mexicanas hagan algo al respecto y Coco Levy reciba el castigo que se merece por tantos años de abuso y acoso sistemático. — Romina Sacre (@RominaSacre) July 1, 2022

En virtud de la ola de denuncias y acusaciones Coco Levy publicó en su cuenta de Instagram un video de casi 1.50 min de duración donde se defendió de los señalamientos.

Dijo ser un hombre íntegro , que actúa con respeto y dignidad, valor que le ha inculcado a sus hijas,