Otra actriz deja Sex Education, Patricia Allison anunció su salida de la serie que la lanzó a la fama

Patricia Allison, conocida por su papel de Ola en la popular serie inglesa de Netflix, “Sex Education”, anunció recientemente que no formará parte de la esperada cuarta temporada.

Y es que a pesar de tener un papel secundario, Ola ha sabido ganarse el cariño del público, quienes esperaban ver cómo avanzaba su personaje y su relación con la peculiar Lily.

No obstante, Patricia Allison siente que su trayectoria dentro de la serie ya alcanzó el máximo esperado, y quiere realizar otra clase de proyectos, pero no especificó si participaría en otra producción pronto o no.

Esta salida se suma a la de Simone Ashley, quien el pasado mes de abril anunció su salida de Sex Education, para centrarse en otra serie de netflix, “Los Bridgerton”, donde se le dio la oportunidad de protagonizar la segunda temporada.

Oportunidad que nunca tuvo cuando estuvo en Sex Education, ya que su personaje tenía muy poco peso en la trama, además de que salía muy poco. Por otro lado, Patricia Allison dejó en claro que le encantó formar parte de esta serie durante las tres temporadas en las que participó.

Pero esta noticia sin duda ha preocupado mucho a los fanáticos de la serie porque la salida de estas actrices podría significar que otros miembros del elenco, en especial, dos del elenco principal, tampoco lleguen a salir en Sex Education 4.

Estos serían Ncuti Gatwa, quien hace de Eric Effiog, el mejor amigo de Otis (personificado por Asa Butterfield), y que ahora encarnará una nueva versión de Doctor Who.

Y Emma Mackey, quién confirmó su participación en la película sobre Barbie (protagonizada por Margot Robbie), que muchos consideran será su gran oportunidad y marcará el inicio de su carrera cinematográfica.