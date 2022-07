Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez firmaron los papeles de divorcio tras 2 años de haber iniciado el proceso

Finalmente, tras un proceso de 2 años, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se encuentran legalmente separados. Hecho que se logró gracias a la perseverancia e ingenio de su abogada Nina H. Gohari.

Según se llegó a conocer en varios medios, la disolución se dio debido a un “no-fault”, es decir, que ninguna de las partes tuvo que admitir culpabilidad legal alguna al respecto.

Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera

El divorcio pudo haber sido mucho más más rápido, si no fuera por los retrasos ocasionados por Lorenzo Méndez, que se demoró mucho en responder las solicitudes de la Corte de Los Ángeles, como la entrega de documentos financieros y de otros requisitos que no entregó en el tiempo estipulado.

Chiquis Rivero introdujo la demanda formal de divorcio el 19 de octubre de 2020 de acuerdo con los registros de la Corte pero se estipula que para ese entonces ya habría pasado un mes desde que el cantante abandonó el hogar conyugal por petición de su pareja.

“Ya estoy como que ya, yo ya quiero terminar con eso. Ya entregué todo lo mío, el papeleo que piden y él, pues, no. No sé si su abogado no está comunicándose con él. No he hablado con él en mucho tiempo, así que nada más estoy esperando que él haga su parte, porque él no ha entregado ciertas cosas y eso es lo que ha tardado este proceso más de lo que yo he querido. Pero tengo mucha fe que ya va a terminar esto pronto”, fue lo que comentó hace unas semanas la hija de Jenni Rivera.

Además, se sabe que la pareja firmó un acuerdo de separación de bienes antes del matrimonio. Cuando se separó de su esposo, Chiquis comentó en una ocasión que tuvo que ir a terapia.

“Cuando me separé entre las primeras cosas que hice fue hacer terapia, algo que me ha salvado varias veces en la vida. Estoy haciendo de todo para romper los patrones tóxicos que he heredado de mi familia”, reveló la artista, quien al aparecer sacará un libro donde contará que sufrió de abuso psicológico y físico por parte de Lorenzo Méndez.