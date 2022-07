Eugenio Derbez le envía un emotivo mensaje a su esposa por su décimo aniversario y entierra los rumores de separación

Luego de varios días de que se empezará a especular que Eugenio Derbez se estaba separando de su esposa Alessandra Rosaldo, tras 16 años juntos y 10 años de estar legalmente casados, y de que incluso tendría un nuevo romance, el actor lapidó todos esos rumores con un emotivo mensaje.

Con motivo de celebrar su décimo aniversario el comediante subió un video en su cuenta de Instagram sobre el día de su boda, y escribió lo siguiente: “10 años después, con el compromiso de tener luz y agua en nuestro hogar. Pero sobre todo, con el compromiso de seguir dibujando una sonrisa en tu cara. Te amo @alexrosaldo”.

Dejando bien en claro que siguen juntos y que no tienen planeado separarse en un futuro próximo. La pareja siempre ha sido muy abierta con respecto a su relación, y han admitido que llegaron a atravesar momentos muy duros, que les hicieron pensar en separarse.

Su esposa comentó el video con lo siguiente: “Te amooooo, príncipe de mi cuento You take my breath away! (¡Me quitas el aliento!). Felices primeros 10 años de casados”.

Además, Alessandra Rosaldo también publicó un video en su cuenta de Instagram donde recopila varios momentos de su vida juntos y redactó el siguiente mensaje:

“Los 10 años más felices de mi vida, ¡feliz aniversario amor mío @ederbez! 10 años y contando... Contando risas, triunfos, increíbles experiencias, buenos y no tan buenos momentos, desafíos, aprendizajes, bendiciones, inolvidables momentos, grandes historias, amor, ¡mucho amor!”.

Pero no solo eso, Eugenio Derbez también publicó otro video donde relata que el día en que se efectuó su boda, ocurrió la marcha “Yo soy 132″, cuyos manifestantes aprovecharon que se estaba televisando su boda a nivel nacional, fueron hasta allá para que los medios les prestaran atención, lo que dificultó mucho las cosas ese día.

Sin embargo, resalta que ellos querían una boda especial y así fue.