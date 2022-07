‘La Casa de los Famosos: Laura hace las paces con Zerboni, y así reaccionan los fans

Tras casi dos semanas de fuertes discusiones entre Laura Bozzo y Salvador Zerboni, la tensión en la ‘La Casa de los Famosos’ ha crecido, dejando incertidumbres en el otro equipo y haciendo sentir un poco sola a Daniela Navarro, quien recientemente indicó llorando que no le gustan las peleas y siente que la mayoría de sus compañeros están en su contra.

Sin embargo, hace unos días se dio a conocer la razón de la pelea entre Bozzo y Zerboni, y es que adicional a las palabras cruzadas que se llevaron en la cocina, la animadora también admitió estar un poco “celosa” por la manera en que el actor ha tratado a la venezolana, pues se les ve un poco más unidos y hablando entre sí, y según él mismo le indicó a Laura, ella la ve como un hija y no quiere que nadie le haga daño.

No obstante, al ver que se acerca la etapa decisiva del reality y cualquiera podría ser el ganador, Laura decidió hacer las paces con Zerboni pues es mejor estar unidos en el momento, que discutir todo el tiempo.

“Les quiero pedir una disculpa porque creo que no he sido justa con ustedes uno, y dos quiero que estemos los tres mano, con mano, con mano y que salgamos de acá los tres en la final, estamos juntos por siempre”, les aseguró la animadora peruana a los concursantes de su equipo, recibiendo asimismo, una respuesta conmovedora del actor. “Yo nos las voy a dejar, nunca lo voy a hacer. A pesar de todas las adversidades, aquí voy a estar para ustedes y claro que te perdono, me hacía falta escuchar eso de ti”, indicó mientras los tres se daban un fuerte abrazo.

Este emotivo momento dejó algunas reacciones por parte de los internautas, quienes con corazones mostraron su apoyo a los concursantes.

“¡Sí, los 3 a la final! Los amo Laura, Daniela y Zerboni”, “Bella mi Laura”, “¡Team Laura!”

Escribieron los usuarios en la publicación, donde también la actriz Alicia Machado dejó su opinión.

“Sí, el más profundo de los perdones surgen en ti mismo, ojalá esta experiencia para Laura sea de transformación y bienestar. Esa es la actitud, solos no crecemos, ni avanzamos”.

Por otro lado, también muchos de los seguidores de este reality indicaron que ya se encuentran cansados de las altas y bajas de Bozzo, pues suele ser un poco impredecible en el momento de actuar.

“Ya aburre, ella sabe que saldrá nominada esta semana”.

“Laura es un caso serio, es como la marea, sube y baja sin avisar”.

“Laura, las palabras se las lleva el viento, los hechos son lo que cuentan”.