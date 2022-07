Elvis: Olivia DeJonge sintió nervios al estar bajo la mirada de Priscilla Presley

Elvis. La actriz Olivia DeJonge charló sobre el difícil reto de hacer a Priscilla Presley. (Foto: Warner Bros. Entertainment Inc.)

Después de interpretar a Priscilla Presley en la pantalla grande, Olivia DeJonge es una mujer nueva. Cuando comenzó a trabajar en Elvis antes de la pandemia, la actriz australiana tenía 20 años. Cuatro años más tarde, con la filmación terminada y el sello de aprobación de la verdadera Priscilla Presley, DeJonge descubrió un lado diferente como actriz y mujer.

DeJonge compartió cómo fue tomar parte de la vida de Priscilla Presley, de la mano de la misma mujer que saltó a la fama en 1967, cuando se casó con Elvis Presley, con quien tuvo una única hija: Lisa Marie Presley.



¿Cómo te llegó el papel de Priscilla?

— Como cualquier otra actriz joven, acabo de recibir un correo electrónico al respecto, de verdad. Y con parte del guion, y la idea era grabarlo y enviarlo, y lo hicimos. Y un par de meses más tarde estaba sentada cenando con mis agentes y hablábamos sobre el proyecto, nos preguntábamos quién lo había conseguido. Y luego recibieron un mensaje de texto que decía que era yo y que era una locura. Fue mucho a la vez, pero fue muy emocionante.

¿Qué pensaste del enfoque del director Baz Luhrmann?

— Pensé que era genial. Esa fue una de las primeras cosas que le dije a Baz, es que creo que usar al Coronel (narrador) como vehículo para contar esta historia es un giro real de lo que crees que va a ser una película sobre Elvis. Y creo que es algo que la gente no esperaría, pero creo que es genial. Creo que esta película prospera particularmente con alguien como Tom [Hanks] tomándonos de la mano y llevándonos a través de la vida de Elvis. Creo que es la mejor manera de contar esta historia.

Priscilla fue importante para Elvis a lo largo su vida. ¿Cuál es su viaje desde su perspectiva?

— Creo que la conocemos y ella es esta joven brillante se ve arrojada al hermoso caos que es su vida. Y se enamoran el uno del otro. Y creo que el matrimonio... Yo mismo no he experimentado el matrimonio, pero por lo que he oído, es difícil, y mucho menos cuando estás casado con el hombre más famoso del mundo. Creo que es difícil y creo que ella ha sido probada como mujer joven y como madre, y creo que su capacidad de dar se expandió mucho más allá de lo que creía posible. Creo que solo tiene sentido que después de su experiencia juntos, la infidelidades y el drama, ella dio un paso al frente y dijo: “Ya es suficiente y necesito cuidarme”.





Cuando interpretas a alguien que es una persona real, ¿cambia el enfoque?

— Sí. Creo que cuando te enfrentas a alguien que es real, siempre se siente como si estuviera sentado en tu hombro o siempre observándote hacer cada escena, hacer cada toma, lo que obviamente no es así. Creo que es realmente desalentador y abrumador, especialmente al principio. Pero Baz hizo un entorno hermoso en el que te sientes libre de explorar y expresarte, no hay lugar para el fracaso.

¿Cómo viviste esa caracterización del personaje?

— Honestamente, el cabello y el maquillaje son casi la mitad del personaje! (risas) Gran parte de ella y por lo que es conocida fue el cabello y el maquillaje. Por eso era tan importante hacerlo bien, y realmente sentir que estaba en eso. ¿Tiene sentido? Todos los trajes fueron hechos por Prada para adaptarse perfectamente a mi cuerpo.

¿Querías llevártelos todos a casa?

— Sí, lo pensé. ¿Pude? Absolutamente no.

¿Cuáles fueron las primeras reacciones de Priscilla?

— Fueron positivas, sentí un gran suspiro de alivio, como estoy seguro de que todos en la película sintieron. Todo el mundo simplemente dijo: “¡Woo, está bien!” Estoy tan feliz de que ella sea feliz. Todos trabajaron muy duro, así que el hecho de que ella le haya dado el visto bueno es realmente genial.

¿Tuviste un ambiente o escenario favorito?

— Graceland. Me encantó Graceland. Sí.





¿Esta es una película que recomiendas que la gente vea en una pantalla grande?

— Es la película para ver en una pantalla grande, la mejor película para ver en una pantalla grande, sin duda alguna. No puedes obtener la experiencia inmersiva por completo en una computadora portátil, especialmente porque el elemento musical es muy importante y porque Baz y todo el equipo de Bazmark realmente hacen música como se debe hacer.

Olivia DeJonge manda mensaje

“Esta es una película que se supone que debe experimentarse en un cine; todos han estado esperando para ver esta película y espero que todos los mexicanos vayan a ver esta película solo por esa experiencia única y singular... sentarse y ver esta película por primera vez después de que todos hemos estado separados de nuestras familias y amigos. Y espero que se sientan inspirados por esta música y se sientan felices”, finalizó.

¿Cuándo se estrena Elvis en México?

14 de julio se estrena en toda la República Mexicana.

