Florence Pugh y Anitta reciben críticas sexistas por usar vestidos transparentes y así respondieron...

El verano se llena de moda, con eventos de los grandes diseñadores y pasarelas que se viven en diferentes ciudades europeas. La actriz británica Florence Pugh y la cantante brasileña participaron en dos eventos importantes, en diferentes puntos del mundo, y durante una de las galas decidieron utilizar vestidos transparentes que revelaron sus senos.

“Si se aterrorizan de mis pezones, aquí hay más”, fue de las primera respuestas de Pugh ante las críticas que recibió por utilizar un vestido de Valentino totalmente transparente.

La actriz se convirtió en la voz de muchas mujeres, señaló a quienes hicieron comentarios sexistas y se llevó una lluvia de aplausos por algunos internautas.

Florence Pugh utilizó el polémico vestido durante el desfile organizado por la casa italiana en las escalinatas de Piazza Spagna.

“¿Por qué les asustan tanto los pechos?”, cuestionó la figura de Black Widow.

En un extenso descargo publicado en su cuenta de Instagram, dijo que preveía la reacción al atrevido conjunto, pero resultaba poco imaginable que todavía hubiera gente que se sorprendiera por ver pezones.

“Escuchan, supe cuando me puse ese increíble vestido de Valentino que no había forma de que no hubiera un comentario al respecto. Ya sea negativo o positivo, todos sabíamos lo que estábamos haciendo. Estaba emocionado de usarlo, ni un guiño de mí estaba nervioso. No lo era antes, durante o incluso ahora después. Lo que ha sido interesante de ver y presenciar es lo fácil que es para los hombres destruir totalmente el cuerpo de una mujer, en público, con orgullo, para que todos lo vean. ¿Incluso lo hace con sus títulos de trabajo y correos electrónicos de trabajo en su biografía? No es la primera vez y ciertamente no será la última vez que una mujer escuchará lo que le pasa a su cuerpo por parte de una multitud de extraños, lo que es preocupante es cuán vulgares pueden ser algunos de ustedes, los hombres”, inició

“Afortunadamente, he llegado a un acuerdo con las complejidades de mi cuerpo que me hacen ser yo. Estoy feliz con todos los defectos que no podía soportar mirar cuando tenía 14 años. Muchos de ustedes querían decirme agresivamente lo decepcionados que estaban por mis senos pequeños, o cómo debería avergonzarme por tener un pecho plano’ He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis senos y no le tengo miedo”, dijo la actriz.

Para finalizar realizando una preguntas, “lo que es más preocupante es…. ¿Por qué le tienes tanto miedo a los senos? ¿Pequeña? ¿Largo? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Sólo uno? ¿Quizás ninguno? Espantoso. Me hace preguntarme qué te pasó para estar tan contento de estar tan molesto por el tamaño de mis senos y mi cuerpo..? Estoy muy agradecida de haber crecido en un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas. Fuimos criados para encontrar poder en los pliegues de nuestro cuerpo. Para ser ruidoso acerca de estar cómodo. Siempre ha sido mi misión en esta industria decir ‘a la mierda y al carajo’ cada vez que alguien espera que mi cuerpo se transforme en una opinión sobre lo que es sexy o sexualmente atractivo”.

“Respeta a la gente. Respetar los cuerpos. Respeta a todas las mujeres. Respeta a los humanos. La vida será mucho más fácil, lo prometo. Y todo por dos lindos pezones... ¡Vaya! La última diapositiva es para aquellos que se sienten más cómodos con esa pulgada de piel más oscura para cubrir”. — Florence Pugh

Anitta, libertad y respeto

La cantante brasileña ha ido contra las actitudes relativamente conservadoras hacia la desnudez en Latinoamérica, expresando su sorpresa por el hecho de que el público tiene “bastante miedo de los trasero y los pezones”.

Anitta ha suscitado varia reacciones por su manera de bailar, pero ahora generó algunos comentarios por usar un vestido negro transparente durante un evento de Dolce&Gabbana.

La exponente del pop latino ha dicho en varias ocasiones que la libertad y el respeto son las mejores armas para sobrevivir en este mundo.

Anitta. Provoca a los conservadores con revelador vestido. (Foto: Instagram.)

