En las últimas semanas, la salud del actor de 81 años de edad, Andrés García, ha empeorado e incluso, el productor ha revelado en múltiples ocasiones que su final se avecina, lo que lo llevó a publicar un video en su canal de YouTube titulado Se acerca el final de La Última Leyenda del Cine Mexicano.

En el video antes mencionado, con una duración de 20 minutos, se puede ver al primer actor, desganado y con una herida en la frente, además, en todo momento, García se encuentra postrado en una cama y necesita la ayuda de personal médico para moverse y alimentarse.

Andrés García revela que ha pensado en quitarse la vida. / Foto: YouTube (Captura de Pantalla/YouTube)

“Estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé, mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, se puede leer en la descripción del video.

En enero de este año, reveló que su última voluntad consiste en ser cremado y le gustaría que sus cenizas descansaran junto a las de sus padres, en Coyuca de Benítez, Guerrero. Agregó que establece una relación con la muerte día a día y se pregunta cómo será el encuentro.

Andrés García revela que ha pensado en quitarse la vida

Fue en una entrevista para la revista TVyNovelas donde Andrés García reveló que ha pensado en quitarse la vida en varias ocasiones. En la misma entrevista, agregó que su esposa Margarita ha estado con él en todo momento y con eso confirma una vez más, que es la mujer de su vida.

Andrés García y Margarita Portillo. Andrés García revela que ha pensado en quitarse la vida. / Foto: Instagram

Por último, señaló que Andrea García no es su hija, aunque el le dio su apellido para impulsar su carrera, pero que en estos momentos está metida en la pr*stitución. Asimismo, señaló que le desea lo mejor a Roberto Palazuelos.