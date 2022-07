Camilo baja del escenario para abrazar a niña que lloraba durante su concierto

El cantante colombiano Camilo, se ha convertido en un personaje latinoamericano muy popular a nivel mundial, dándose a conocer gracias a los diferentes temas que ha logrado sacar a lo largo de su carrera, sin mencionar la manera de expresarse de sus fans, a quienes siempre tiene presente y los denomina como ‘La Tribu’, haciéndolos parte como de la familia que ha formado con su fama, adicional a la que ya se encuentra formando con Evaluna Montaner tras el nacimiento de su hija Índigo.

Una vez más el intérprete de ‘Pegaó’, causó emoción entre los seguidores pues, el fin de semana pasado durante una presentación en el Gran Canaria Live Fest que se lleva a cabo en España, vio como una de sus pequeñas fans estaba tan emocionada de verlo que empezó a llorar, esto hizo que el joven colombiano también entre lágrimas se acercara a ella para darle un abrazo.

Vestido de blanco, con uno de sus pantalones holgados, descalzo y en pleno show, Camilo dejo de cantar un momento para bajar del escenario y así poder ver de frente a la niña para poder dedicarle un fuerte abrazo y algunas palabras que solo ella logró escucharla, mientras el público solo gritaba “¡Camilo, Que Bonito!”, “¡Eso Camilo”, “¡Gracias Camilo!”, en medio de los aplausos y mientras todos coreaban en una sola voz: ¡Camilo, Camilo, Camilo!”, agradecidos por tal gesto hacia la pequeña, el artista volvió para seguir con su concierto.

El video también fue publicado en su cuenta oficial de Instagram que, con más de 900 mil me gusta y 8 mil 600 comentarios, no tardó en hacerse viral en todas las redes sociales, además de agregar un escrito en el que decía, “¡Mi momento favorito! ¡Gracias por tanto amor! Tus lágrimas me las traigo conmigo, La Tribu”, con emojis de caritas llorando.