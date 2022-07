“Es un circo”: Crecen las críticas por el regreso de tres expulsados a La Academia

Luego de llamar a los seguidores a votar por un solo candidato para volver a La Academia, la decisión de los productores del reality show de reingresar a tres de los alumnos eliminados sigue causando malestar en la audiencia, al considerar que se trató de una jugada para acallar las críticas de los internautas que desde un primer momento no se mostraron a gusto con las votaciones vía TikTok.

Luego de preguntar expresamente a la audiencia por un nombre, el que hayan salido tres sigue dando de qué hablar.

“¿Qué exalumno quieres que regrese a #LaAcademia? ¡Ve ahora a nuestra cuenta oficial en 𝗧𝗶𝗸𝗧𝗼𝗸 y VOTA por tu ex académico favorito!”, fue la consulta de los productores del reality show de TV Azteca.

Pero para sorpresa de todos, no fue uno, sino tres los que volvieron, incluyendo a Isabela que había sido la expulsada número ocho de La Academia el sábado 8 de julio. Antes de ella, fueron expulsados Roberto Poot, Esmeralda, Alejandra, Zunio, Mariana Logue, Eduardo y Jackie.

De esta lista, además de Isabela, que junto a Rubí se disputa los primeros lugares entre los alumnos más criticados por el público al señalar que “no cantan nada”, regresaron Eduardo, de Estados Unidos, y Zunio, de Ecuador.

Los comentarios que rechazan la elección de tres alumnos

Si bien las críticas a La Academia han venido siendo habituales, este episodio queda entre los más cuestionados por los espectadores que siguen cada fin de semana el reality que comenzó el 12 de junio y cuya fecha de cierre está pautada para el 14 de agosto de 2022, según adelantaron sus organizadores.

“Es injusto que regresen 3 alumnos!!! En todo caso solo hubieran sido los dos primeros que estuvo reñido.... Isabela no tiene nada qué hacer ahí”, “No tiene sentido que saquen ayer a Isabela y hoy la regresen, si se nota que son un circo!”, opinaron algunos de los seguidores de La Academia que celebra con esta edición sus 20 años de creación.

“Isabela SOBRA estoy molesta, voté para nada, “Solo tuvieron que regresar Eduardo y Zunio dejen de inventar”, “Ya mejor regrésenlos a todos y que empiece de nuevo otra vez la academia”, “A Isabela no la queremos, ¿lo entienden?, ¿no fueron obvios nuestros votos????”, “Jackie merecía regresar”, “Que regrese Jackie”, reclamaron otros.

Los mensajes que piden el regreso de Jackie, quien salió el fin de semana anterior, no han parado, en especial después de la polémica en la que estuvo involucrada tras denunciar presuntos tratos sexistas dentro de La Academia, aunque más tarde declaró que se trató de un malentendido y que a ella nunca nadie le faltó el respeto en la casa.

Las expresiones de molestia no paran: “¿Regresaron 3? ¿Qué es esto?, ¿Exatlón?”, “Pero pues ya saben porque no metieron a JACKI, ¿NO? todo el chisme de lo qué pasó adentro y de que se quejó y se metió su mamá”, “Eduardo y Zunio fantástico. Pero Isabela no me gusta. Debió de regresar Jacky que siempre le echó muchas más ganas y en mi opinión tiene mejor voz”, “Jackie es mejor que Isabela”, “Entonces el público se esfuerza el día entero para votar para que al final ellos hagan lo que se les da su regalada gana”, “Debió regresar Jackie en lugar de Isabela”.

“Isabela NO MERECE ESE LUGAR ! dejamos de votar por Jackie porque dijeron que solo uno y nos enfocamos en Eduardo, son una burla”, “Fue una burla, entiendo que Eduardo reingrese porque la diferencia fue mínima, pero lo de Isabela se ve que ya es un amarre, ella quedó muy abajo en las votaciones, la diferencia con los dos primeros lugares es muy grande, estoy muy decepcionada por lo q hizo producción, perdieron credibilidad”, fueron otros de los cientos de comentarios en rechazo al regreso de Isabela en lugar de Jackie.