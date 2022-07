Las emotivas palabras que dijo Laura Bozzo a Ivonne Montero en ‘La Casa de los Famosos’

Desde el inicio de ‘La Casa de los Famosos’, se ha dicho que Laura Bozzo, trata de manera indiferente a Ivonne Montero, cosa que hace notar pues, la misma actriz mexicana se ha encargado de nominarla en varias ocasiones, en una de esas indicó que la razón era por la manera en que la animadora la ha tratado.

Sin embargo, esta vez se ve a ambas en una de las habitaciones hablando “de mujer a mujer”, tal como lo indica la publicación de Telemundo realities, en donde Ivonne resalta la importancia de ser consecuentes con los demás y del respeto que cada uno se merece.

“Todos aquí merecemos respeto, y es algo que yo he ejercido aquí todo este tiempo. Yo no entro en discusiones, no entro en burlas, no entro en críticas, no entro en estarle pisando los talones a todos para hacer evidente sus defectos delante de televidente, yo no lo hago, por eso es que siento que no encajo de pronto”, explicó la mexicana, quien mantuvo una conversación muy amena con Bozzo luego de tanto tiempo.

Asimismo, la animadora peruana respondió a esto diciéndole un mensaje muy emotivo a la actriz en donde le indicaba que sin importar el que dirá, ella debía reconocer sus virtudes.

“Solo quiero que te sientas verdaderamente empoderada, yo solo he venido aquí para decirte esto: Tu eres Ivonne, a ver, grábalo, una mujer hermosa, una mujer luchadora, una mujer que ha sacado adelante a su hija, una mujer que tiene un talento que lo tiene muy poca gente”, resaltó, agregando además que pese a las nominaciones consecutivas que ha tenido, igual sigue en la casa por decisión del público.

“Ivonne Motero puede quedarse aquí el tiempo que sea, porque el público la va a apoyar. Entonces, yo solamente vine a entrarte eso en la cabeza, tú eres Invonne Montero”, le indicaba realzando la importancia que tiene, finalizando con un abrazo de ambas.

Esto hizo que el público inmediatamente reaccionara, unos de forma negativa, pues piensan que es una estrategia de Laura para ganar, mientras que otros le hicieron hincapié a las famosas que estaban haciendo lo correcto.

“Ivonne ha jugado sin faltarle respeto a nadie, con ética. Es una mujer con clase, haciendo valer sus ideales, se merece ganar, es la que mejor ha jugado”.

“Por fin Laura, un poco de empatía con Ivonne que nada te ha hecho. ¡Bravo! Ivonne la más noble de La Casa de los Famosos”.

“Bendiciones Ivonne sigue adelante, porque tú eres una mujer empoderada, y a las personas les molesta tu brillo”.