Álex Kaffie recibió amenazas de muerte, acusa a “Las Perdidas” de haberle enviado mensajes

Luego de defender de las críticas a Lorena Herrera y tildar de “piojas” a Las Perdidas, Álex Kaffie, acusó a las influencer Wendy y Paola de haberlo amenazado de muerte a través de varios mensajes de texto que recibió,

En el programa Sale el Sol, el conductor, dijo que también recibió llamadas telefónicas de los seguidores de Las Perdida siendo amenazado y acosado. Por esa razón, Álex tuvo que buscar asesoría legal, pues teme por su vida.

“No sé como consiguieron mi teléfono los seguidores de estas personas y entonces se subieron (…) ahora sí que incitaron a sus seguidores, que repito, no sabía quiénes eran”, comentó.

El comunicador confesó que ya introdujo una denuncia para saber las medidas que debe tomar en adelante para resguardar su vida y la de su madre de 82 años.

“El fin de semana tuve que echar mano de una abogada e ir a levantar una denuncia por amenazas [...] Yo no tengo escolta, no tengo seguridad. Yo ando por las calles, me subo al metro, a los colectivos”, refirió.

El periodista explicó que entre sus preocupaciones está lo que pueda ocurrirle a su progenitora de quien él es responsable, pues si llegase a ocurrirle algo , su madre quedaría a la deriva.

Según Kaffie las amenazas en su contra forma parte de un acto de transfobia, identificó a las responsables de quienes dijo que se llamaban: Wendy, Paola y Kimberly.

Caso Las Perdidas

A inicios de mes Álex Kaffie le sugirió a Lorena Herrera no “regalarle su luz a esas piojas” de Las Perdidas, luego de haber recibido críticas.

Luego de esta declaración Wendy y Paola ofendieron y amenazaron al conductor del programa de televisión matutino Sale el Sol.

“¿Ya viste que el Álex Kaffie nos dijo piojas? [...] Un día nos vamos a encontrar, preciosa, pinche gorda con lentes, asquerosa. Un día nos vamos a encontrar un día. ¿El Álex Kaffie sí sabes quién es? La jota que nadie quiso en las televisoras y tuvo que ir a llorar a imagen”, precisaron.

Una integrante de Las Perdidas dijo que no daría importancia a los señalamientos de Álex Kaffie, ya que sólo busca ganar atención, aunque recalcaron que pronto se verían cara a cara.

“Siempre tiene que estar hablando de la gente para que la volteen a ver, pero ya pasaste de moda, mija. Ya eres de las de antaño que nadie pela y nadie quiere. Por eso varios artistas le [...] han pegado”, declaró.