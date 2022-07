Karely Ruiz quiere regresar a la escuela: esto es lo que podría estudiar

Karely Ruiz cada día está ganando popularidad en las redes sociales, pero la llamada Reina mexicana de OnlyFans, expresó su deseo de volver a estudiar, aunque descartó que seguiría la carrera de enfermería.

La influencer de 21 años llegó hasta el tercer semestre en la carrera de enfermería, pero considera que es muy difícil y pesada, así que ahora le gustaría estudiar nutrición.

Esto lo dijo en la entrevista que le realizó Adela Micha a través de su canal de YouTube, “La Saga”, donde además contó algunas cosas sobre su vida personal, y todo lo que ha cambiado debido a tener Onlyfans.

“Estaba estudiando enfermería tres semestres, luego entré a la televisión y me ganó el dinero. La carrera de enfermería pues sí es más tardado... Pues sí quiero entrar a estudiar, nutrición. Está muy pesada esa carrera (enfermería)”, dijo la influencer originaria de Nuevo León.

Asimismo, Karely Ruiz relató lo mucho que le ha costado sostener sus redes, debido a que en varias oportunidades se las han cancelado, y esto dificulta mucho su trabajo.

¿Cuánto gana Karely Ruiz en OnlyFans?

Cuando empezó en OnlyFans llegó a ganar 700mil pesos, y en ese entonces no era muy conocida, y actualmente se estima que rebasa fácilmente el millón de pesos mexicanos en ganancias.

Contando únicamente lo que gana a través de la plataforma, sin contar las ganancias que genera cuando es invitada a diferentes eventos populares. Karely Ruiz empezó en la plataforma gracias al consejo de un amigo.

“Cuando este chavo me dijo, dije: ‘Me lo voy a hacer’. Lo empecé a hacer, no subí nada y de repente me llegaba dinero a la tarjeta, y yo: ‘¿De dónde me llegara tanto dinero?’. De repente me levanté y 20 mil pesos. No subí nada, se suscribían pensando que había fotos, pero no había” relató en una oportunidad.

Entonces viendo que podía generar buenos ingresos en esa plataforma, empezó a publicar contenido y a la gente le fue gustando. Cuando empezó a ganar más dinero, mejoró mucho la situación financiera en la que vivía ella y su familia.