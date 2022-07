La razón por la que Giselle Montes y Alex Marín terminaron su relación de poliamor

A través de una de las historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram, la actriz de películas para adultos, Giselle Montés, confirmó con la voz entrecortada su ruptura amorosa con el productor Alex Marín, quienes mantenían un poliamor junto a las modelos Mía Marín y Yamileth Ramírez

Asimismo, el productor publicó en Twitter unas disculpas para su esposa y madre de su hija en donde pedía que hablaran con una fotografía de ella acostada sobre un auto rojo.

“Mi vida, este camino que llevamos juntos no puede terminar así. ¡Hablemos!”, decía el tuit que recibió una respuesta por parte de Montés en el que reiteraba que esta ruptura no tiene marcha atrás. “No hay nada de qué hablar Alex Marín, gracias”.

Mi vida este camino que llevamos juntos no puede terminar así! Hablemos! @GiselleMontes18 pic.twitter.com/YsV339m4oe — AlexMarin (@AlexMarinMex1) July 11, 2022

No ay nada que hablar alex marin gracias — Giselle Montes (@GiselleMontes18) July 11, 2022

Por otro lado, en TikTok también se dio a conocer algunos videos en donde Alex intenta pedirle disculpas a su ex esposa, dejando a sus otras parejas a un lado, solo con el objetivo de que ella lo perdonara, sin embargo, junto a la canción de Leo Dan ‘La niña está triste’, se ve cuando el productor de videos para adultos le entregó un ramo de flores y esta lo rechazó, tirándolo al piso.

La razón de la ruptura

Muchos son los comentarios en redes sociales sobre esta separación que tenía más de 5 años, no obstante en un live, Giselle indicó que va a ser difícil que vuelvan a reconciliarse. “Lo odio con todo mi corazón, no esperaba eso de él. Le di 5 años de mi vida, 5 años a la basura por sus pend*jad*s, no voy a perdonarlo tan fácilmente, si quiere volver a tenerme le va a costar, y mucho. ¡Se pasó, se pasó!”, dijo la modelo sin explicar más allá, que fue lo que ocurrió.

Sin embargo algunos internautas indican que la razón de su ruptura fue que Alex Marín se refería a ella en algunos mensajes como “Un objeto, sólo útil para ganar dinero”, mientras que otros declaran que este “show” es parte de una estrategia publicitaria para promocionar su nuevo video ‘Me fui’, que será estrenado el 21 de julio, y en donde además promete revelar todo lo ocurrido.

“¡Hey!, el 21 de julio salimos con este gran tema, el cual me inspiré en cosas que me pasaron. Esto va a explotar las redes, estén pendientes”, escribió con la etiqueta ‘Me Fui’.