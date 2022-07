Sandra Echeverría confesó que durante las grabaciones de Savage sufrió bullying por dos actores

Hace diez años, Sandra Echeverría estuvo en la película hollywoodense “Savage”, protagonizada por Blake Lively, Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch y Benicio del Toro.

Sin duda alguna fue una buena oportunidad, ya que la actriz pudo trabajar al aldo con grandes figuras de la industria del cine en Hollywood, no obstante, Sandra Echeverría confesó recientemente que no la pasó nada bien.

Esto se debió a que en una de las escenas, dos actores aprovecharon para jugarle una pesada broma que la lastimó físicamente.

“Hoy me acordé de una historia de bullying en un proyecto que filmé hace 10 años. De dos actores muy famosos. Me volvió a dar mucho coraje. Ya algún día se las contaré. Si pasara hoy, definitivamente los hubiera acusado. Aclaro: Bullying, NO acoso”, fue lo que escribió la actriz en Twitter.

Sin querer revelar la identidad de los actores que la molestaron, pero debido a la insistencia de las personas y del conductor Faisy, quién le escribió lo siguiente: “Dilo y se las regresamos… con mi Armani Nadie se mete!!!”, la actriz decidió exponer a sus bullys.

¿Quiénes le hicieron bullying a Sandra Echeverría?

“Me maltrataron muy feo Armani. Uno se disculpó varias veces. Al otro le valió madre”, le escribió Sandra Echeverría Faisy, quién le replicó: “Hagamos que no le valga… échalo”.

Así la actriz que encarnará próximamente a María Félix decidió revelar la identidad de quienes la molestaron:

“Hace 10 años filmando #Savages me tocó una escena con Taylor Kitsch y Aaron Taylor Johnson. Veníamos en una camioneta (yo supuestamente secuestrada con las manos y los pies atados en la cajuela). Pues les pareció muy chistoso entre tomas arrancar la camioneta durísimo...”, empezó a decir.

Entonces, continuó su historia: “Para que yo saliera volando y me golpeara con el movimiento de la camioneta. Yo estando atada de pies y manos no me podía agarrar y ellos solo lo hacían más fuerte para que yo me lastimara más. Mi papá veía todo desde lejos y estaba morado del coraje”.