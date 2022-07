El cantante y compositor mexicano El Bebeto, presenta su más reciente sencillo titulado ‘¿Dónde estás?’, un cover del legendario grupo mexicano Los Bukis, escrito por Marco Antonio Solís. Este tema se desprende de su nueva producción, la cual constará de 12 temas, donde por primea vez, el cantautor se adentra en la cumbia “Decidimos hacer algo más bailable, algo de cumbia para que la gente baile, también grabamos el tema ‘Volveré', me siento muy orgulloso y espero que sea del agrado de la gente, espero que este cover llegue a sus oídos, no se perdió la esencia, uno de mis sueños sería cantarla con ellos en vivo”.

El Bebeto presenta su nuevo sencillo ‘¿Dónde estás?’, un cover del legendario grupo mexicano Los Bukis. / Foto: Cortesía

El Bebeto señaló que en sus dos próximas producciones podremos encontrar cumbias y huapangos, la combinación perfecta para bailar. Por otro lado, el cantante comentó que creció escuchando la música de Pedro Infante porque lo considera un artista muy versátil “Como cantante, la primera canción que canté fue ‘Mi gusto es’, junto a la agrupación que yo tenía con dos de mis hermanos y es una canción que no puede faltar en mis shows, tenía 13 años, no fue nada fácil pero gracias a eso, estoy aquí”, dijo El Bebeto.

Por otro lado, El Bebeto reveló que en sus planes siempre estuvo formar parte de una agrupación pero le hicieron la propuesta como solista y tuvo que tomar una difícil decisión “Soy una persona que le gustan los retos, con metas, visiones por eso lo hice, saqué el tema de ‘Eres mi necesidad’ y bendito Dios a la gente le gustó y desde ese momento me han apoyado, como dice el dicho ‘Si pasa en tu mente, pasa en tu vida’”.

El mexicano compartió que la industria no es fácil pero cuando tienes claro un objetivo, se propone a cumplirlo “Cuando tienes claro esa meta, siempre vas por ese camino y sobre esa misma dirección”. Asimismo, señaló que en esta carrera también hay sacrificios pero uno debe aprender que no hay momentos para arrepentirse “Con el tiempo no hay vuelta atrás, el tiempo es oro, no me arrepiento de nada, porque es la vida que elegí”.

El Bebeto señaló que uno de los momentos más importantes de su carrera fue cuando ganó el Latin Grammy con el tema de Inténtalo junto a los chicos de 3BallMTY, ya que lo veía como un sueño, y agregó que después de eso, lo nominaron tres veces más pero como solista “Nunca me pasó cantar con LMFAO en los Grammy, fue todo muy rápido y una experiencia que llegó para quedarse”.

