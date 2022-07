¿Por qué bajaron los canales de YosStop de YouTube? Esta es la versión oficial

A través de su cuenta de Instagram, YosStop dio a conocer que tanto sus canales, como los de sus esposo Gerardo González, fueron bajados de la plataforma de YouTube.

YosStop y Gerardo González

No, yo no quité mis canales, YouTube de repente los borró sin justificación, ni ninguna razón, también borró los de Gerardo y no sabemos por qué, aún no hemos recibido respuesta, esperemos que esta semana nos digan algo”, dijo la creadora de contenido.

Asimismo, la influencer, señaló que la plataforma borró sus videos de un día para otro, y no les dieron oportunidad de descargarlos para resubirlos a otras plataformas.

Uno de los últimos videos que publicó en YouTube, fue el de su boda junto a Gerardo González, con quien espera su primera hija. Fue en mayo de este año, cuando Yoss reveló que se convertiría en mamá.

YouTube da su versión en caso de YosStop

Ante la noticia, la plataforma de videos dio su postura oficial, a través de un comunicado el cual dice:

“Puedo confirmar que hemos terminado los canales de YosStop por eludir las restricciones de nuestros Lineamientos de la Comunidad al monetizar una nueva cuenta de YouTube mientras su participación en el YouTube Partner Program (YPP) se encontraba en suspensión. En YouTube somos claros con todos los usuarios que deciden abrir canales en la plataforma ya que deben cumplir nuestros Términos de Servicio y seguir las pautas de nuestra comunidad. El inclumpimiento y violación de estas normas puede significar la eliminación de todos los canales de un creador de manera efectiva o, incluso, la cancelación de su cuenta”.