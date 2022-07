Influencer destruye a haters de Yalitza Aparicio y los acusa de sufrir de ‘yalitzofobia’ y de ser unos “acomplejados”

La fama de Yalitza Aparicio no ha parado desde su aparición en la película Roma en noviembre de 2018. @yalitzaapariciomtz

“Dejaré esto por aquí y me iré a dormir tranquilamente...”. Esta fue la frase que utilizó Yalitza Aparicio para compartir un post de un crítico de cine que habló sobre lo que él denomina la “Yalitzofobia”, término que acuñó para referirse a los haters de la maestra oaxaqueña que saltó a la fama tras interpretar a una empleada doméstica en la película Roma.

“El día de hoy vamos a hablar de un síndrome que afecta a una gran cantidad de mexicanos, la Yalitzofobia”, apuntó de entrada el influencer en su cuenta en Instagram la @pelidelasemana.

“Es bien sabido que los seres humanos somos especialistas en odiar a gente con la que nunca hemos hablado y a la que ni conocemos de nada, pero lo que pasa con Yalitza Aparicio en francamente me exagerado porque cada que sale en alguna portada o en algún fashion show para ganarse la vida, la gente siente la imperiosa necesidad de salir a humillarla en redes sociales”, señaló.

“El primer argumento de los yalitzófobos es que Yalitza Aparicio no es actriz porque se interpretó así misma en Roma (…) El segundo argumento de los yalitzófobos es tal vez el más patético de todos, porque cuando la ven en algún evento público o en alguna portada se sienten casi moralmente obligados a declamar públicamente que Yalitza no es guapa”, subrayó el crítico de cine.

Para @pelidelasemana resulta inaceptable la cantidad de memes que se publican para burlarse de Yalitza Aparicio y tratar de hacer de sus éxitos un chiste.

“Detrás de todos esos memes solamente está la rabia de un cúmulo de personas acomplejadas que no han hecho nada con si vida y que se encabronan porque ven triunfar a alguien que desde su clasismo consideran que no lo merece”, añadió.

Y, sostuvo, que el “último aspecto fundamental de la ‘yalitzofobia’ es la condescendencia, la idea de que las revistas y marcas le ven la cara a Yalitza y ella no se da cuenta porque es muy humilde y porque es muy ingenua”, indicó.

“Esos comentarios de gente que se ‘preocupa’ por Yalitza Aparicio realmente son comentarios pasivo agresivos que buscan menospreciarla y que buscan perpetuar la idea de que alguien de origen humilde está intelectualmente imposibilitado para sobrevivir en el mundo del espectáculo (…) De Yalitza lo que podemos decir es que fue la actriz protagónica de una de las películas mexicanas más importantes del siglo 21″, remarcó @pelidelasemana.

“Eso se llama racismo”

“Los haters creen que sólo los de piel blanca tienen el derecho a triunfar, y una persona de piel morena no, qué asco su forma de pensar y de criticar. Bien por Yalitza que ha logrado muchas cosas los envidiosos ya quisieran salir en las portadas donde ella ha salido”, escribió uno de los seguidores de la maestra oaxaqueña.

“Resumiendo: RACISMO. Hay que ponerle nombre a las cosas”, “Cómo cupo tanta verdad en un vídeo de 2:40 Min.? Y sí, lo mejor es dejar pasar la gente envidiosa/resentida”, “Yo me topo mucho con el comentario de ‘debería vestir algo que la identifique de sus raíces mexicanas’, bla,bla,bla, ósea la quieren ver vestida de indígena siempre a donde vaya porque si no la muy malinchista de Yalitza no se merece nada”.

La fama de Yalitza Aparicio es ascendente y no ha parado desde su aparición en la película Roma estrenada el 21 de noviembre de 2018 en la plataforma de streaming Netflix.

El mundo conoció entonces a Yalitza Aparicio como Cleodegaria “Cleo” Gutiérrez, una trabajadora doméstica inspirada en personajes reales que le dieron un toque muy cercano a la trama creada y dirigida por el director mexicano Alfonso Cuarón.

Hace poco la vimos siendo la portada de la primera edición impresa de la revista. La actriz de 28 años nacida en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca, se ha convertido en toda una influencer.