Samadhi Zendejas habla sobre el tipo de hombres que le gustan y despeja rumores de romance con Yolanda Andrade

Después de que circulará un video donde aparece Samadhi Zendejas en actitud cariñosa con Yolanda Andrade, y muchos empezarán a especular que ambas estaban teniendo un romance, la actriz dejó en claro cuáles eran sus gustos.

A través de sus redes sociales, Samadhi Zendejas respondió algunas preguntas de sus seguidores, entonces alguien le preguntó sobre cuál era el tipo de galán de telenovelas que a ella le atraían, poniéndole como referencia a los actores Luis Ernesto ‘El güero’ Franco y Uriel del Toro.

Y aunque admitió que ambos le parecen hombres muy guapos, ella no podría salir con ninguno, ya que prefiere que sus parejas no sean actores. “Es que yo no podría andar nunca con un actor” empezó a decir la actriz.

El motivo principal de eso es debido a sus celos: “Yo soy muy celosa. Ustedes, saben que también me gustan un poquito gorditos, entonces, para mí que sea gordito, que sea godín y no sea actor y que no ande besando ahí a muchachonas, porque yo así no puedo”, explicó entre risas.

Samadhi Zendejas admite que se puso nerviosa cuando conoció a ‘El güero’ Franco

En la misma temáticas de preguntas y repuesta que sostuvo con sus seguidores, antes de responder cuál era el tipo de hombres que le gustaba, ella admitió que se puso nerviosa por conocer a Ernesto ‘El güero’ Franco.

“Claro que me puse muy nerviosa cuando tuve al Güero en frente. Porque cuando yo era chiquita, él ya era galán de telenovelas”, respondió la famosa a una pregunta que le envió uno de sus seguidores.

“Sí me dio un ataque de nervios, me tembló el ojo y el labio, ya lo he contado varias veces, pero después todo fluyó muy bonito”, concluyó la actriz dejando en claro que tras interactuar con él y conocerlo se le pasaron los nervios.