Fofo Márquez: Así son los lujos del influencer

Los lujos y excesos que el influencer mexicano, Fofo Márquez ha dejado ver a través de las redes sociales, es lo que ha hecho que las miradas de diferentes usuarios se desvíen hacía él, para ver de cerca la vida de un joven que posee importantes ingresos económicos.

Sin embargo, la conductora de televisión Karelys Ruiz, aseguró recientemente que el popular Youtuber se fue de un bar (en el que ambos lograron coincidir), sin haber cancelado la cuenta excesiva de lo que consumió en ese momento.

“Yo me confío porque él dijo que iba apagar, no tanto porque me pague, o sea a mí no me gusta que me paguen las cosas, pero como él dijo, dije es millonario no le va a costar”, dijo la estrella de Only Fans durante una entrevista, agregando que el famoso vive de la polémica. “Es muy polémico él… Empezó a decir que el hijo de Santa Fe Clan es de él y yo le pregunté y él me dijo ‘no, es pura polémica, nada que ver’”.

Esto hizo que la animadora le dijera, “O sea, él vive de la polémica”, a lo que Ruiz respondió que, “Él es famoso por polémicas”.

De esta manera, al escuchar las declaraciones en su contra, el influencer no dudo en responderle a Karelys con un video en donde muestra su lujosa casa.

“Sí, la cuestión es que es prestado, pero pues ando aquí en pijamita no más ahí”, indicó señalando el lujoso Porshe rojo que tiene estacionado, uno de los más costosos del mercado.

El creador de contenidos continuó su recorrido mostrando una casa de varios pisos, con muebles exclusivos, y decoración notoriamente costosa, además de la gigante alberca que tiene en su casa y un gran balcón con vista espectacular.

Asimismo, mientras mostraba todo lo que tenía en su hogar Fofo Márquez le envió un mensaje a Karelys, donde decía que, “Aquí estamos en la casa prestada no más, salió de aquí, de ‘la polémica’… Ay Karelys, ya no sabes que inventar”, dijo mientras además, le pedía a la animadora que entrevistó a Ruiz que también lo invitara a su programa para explicarle lo que pasó esa noche.