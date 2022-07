Tiktoker argentina asegura que ella es la verdadera intérprete de la canción ‘Mi bebito Fiu Fiu’

“Hola gente ¿cómo están? Nunca pensé que tendría que hacer un video así, pero debido a que me robaron una canción que es ‘Mi bebito Fiu Fiu’, les vengo a mostrar que yo soy la cantante. La pista no era esa, alguien encontró mi audio y lo usó, les voy a cantar mi canción para que vean y me crean”.

Es lo que dice la TikToker argentina, @marivincenzi, quien asegura ser la voz de la pegajosa canción e incluso dice que le han robado la letra. Ahora, según ella, emprenderá acciones judiciales.

En su cuenta de la red social de los videos cortos detalla que es la creadora de este éxito. Además, hasta canta un poco del tema.

Después de cantar menciona que espera justicia porque no está pasando un buen momento al haberle supuestamente hurtado parte de su creatividad.

“Gente por favor espero que se haga justicia. Yo la estoy pasando medio mal porque era mi canción. Ya sé que es media bizarra y todo lo que digan, yo quería que genere ese impacto justamente, pero qué sé yo. No me copa nada que me hayan robado, así que se haga justicia” — @marivincenzi

Al momento de esta publicación, el clip tiene 23.6 millones de reproducciones y más de un millón de corazones.

Origen (que se conoce al menos)

La canción fue producida por el peruano Tito Silva en la voz de Tefi C, basada en la canción “Stan” de Eminem, y nació como una especia de broma, del origen de una conversación entre el expresidente peruano Martín Vizcarra con quien sería su supuesta amante, la abogada Zully Pinchi.

‘Mi bebito fiu fiu’ es uno de los temas más escuchados en el último mes. Hay memes, parodias y un sin número de TikTokers que la utilizan.

Tanto fue el ‘boom’ que Tito Silva subió el contenido a la plataforma Spotify, haciendo que la canción diera la vuelta al mundo en menos de 24 horas.

Diversas personalidades del espectáculo, la música y hasta el deporte se unieron a la onda del “Bebito fiu fiu”.

Al día siguiente todos amanecimos con la sorpresa de que la canción había sido dado de baja por Spotify.