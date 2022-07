“¡Qué asco!” Mira la broma que le jugaron a Laura Bozzo en ‘La Casa de los Famosos’

Para nadie es un secreto que desde hace algunas semanas, la situación en ‘La Casa de los Famosos’ ha estado un poco complicada, bajo algunas peleas y discusiones que hacen más tensa la convivencia dentro de esta competencia que se encuentra en su etapa decisiva.

Sin embargo, en algunas ocasiones, los participantes del Reality Show aprovechan el momento para hablar, relajarse y algunas veces se entretienen haciéndose bromas entre ellos, para reírse un poco y romper el hielo, esta vez le tocó a Laura Bozzo se parte de las mismas, y aunque no fue algo que le agradara mucho, si pudo reír un rato junto a sus compañeros.

Todo inició en el momento en que Salvador Zerboni llamara a la animadora peruana al baño, con el pretexto de que le pasará papel higiénico, pues ya se le había terminado. Bozzo un poco molesta se acerca para entregarle el rollo, y mientras el actor le agradece su ayuda, aprovecha de colocarle en la mano una especie de pasta color marrón, haciendo alusión a las heces.

Con gesto de desagrado, Laura camina hasta sentarse en el sofá, pero luego de esto ve que su mano está llena de algo, por lo que rápidamente intenta corres hasta el fregadero para poder lavarse, esto mientras dice aun con su cara de malestar. “Me he embarrado de caca toda la mano. No, voy a vomitar, voy a vomitar, ¡Qué asco! Mi mano herida ¡Qué asco!... ¡Ay jefa me muero! Ni con mis maridos he tenido que aguantar esta barbaridad”, decía la peruana mientras lavaba sus manos, mientras los demás se reían.

En ese instante fue que apareció Daniella, mostrando lo que en realidad se le había aplicado en su piel, diciendo que era un poco de Nutella y hasta le dijo que oliera y que la viera para salir de las dudas, seguido de un fuerte abrazo por parte de Salvador, como mostrando sus disculpas, lo que hizo que Laura Bozzo también se riera.