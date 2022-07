‘La Casa de los Famosos’: Laura y Daniela se molestan con Zerboni y este se defiende

Luego de que Invonne mostrara un poco de afecto a Salvador Zerboni deseándole suerte, muchos fueron los comentarios en ‘La Casa de los Famosos’, la razón hasta el momento, según indican los internautas sería por los “celos” que ha mostrado últimamente Daniella Navarro.

En este sentido, tanto Laura Bozzo como la venezolana estaban esperando al actor en la sala de estar, mientras Tony Costa también era testigo de la escena. Zerboni entró al lugar cuando inmediatamente la peruana inició la discusión diciéndole que no le parece que este se acerque a Ivonne.

“Me parece terrible que tú, sabiendo lo que nos ha hecho esa mujer a ella (señala a Daniella) y a mí…”, siendo interrumpida por el también nominado de la semana, quien rápidamente reaccionó en defensa diciendo que “Yo no lo dije nada, ella me vino a desear suerte, porque me voy a ir al zoom. Si te acuerdas, me voy contigo”, expresó mientras señalaba a Laura, quien también respondió diciendo que él no era un caballero.

Por otro lado, Daniella un poco molesta le refutó tal actitud. “Ahora vas a decir ‘Ustedes la odian’, no, no, no, nada de eso, te defendemos a ti pend*j*”, expuso dejando sorprendidos a sus seguidores, que también se molestaron al ver al actitud que ambas tuvieron con Salvador.

“¿Qué le pasó a Daniella? No pensé que fuera así... Sin palabras”.

“Daniella, los celos te van a sacar del juego, pedirán tu cabeza. Zerboni es el preferido del público”.

“Pero tienen que bajarle dos Rayitas Daniella y Laura”.

“Daniella para insultar tiene siempre la boca bien suelta”.

Eran algunos comentarios que se pueden observar en la publicación realizada por Telemundo en su cuenta oficial de Instagram, que hasta el momento tiene más de 200 mil me gusta, esto hace que la actitud de las famosas fuera negativa ante el público, que aún se mantiene en expectativa para ver cuál de ellos será el ganador.