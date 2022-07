La Casa de los Famosos: Zerboni se siente desamparado “Nunca Esperes nada de nadie de regreso”

Desde el momento en que se empezó a reducir el grupo en ‘La Casa de los Famosos’, muchos son los que, al momento de ser seleccionados en las nominaciones, para próximamente ser eliminados, se siente un poco abrumados o deprimidos, pensando que el equipo que una vez estuvo en las buenas con ellos, han sido capaces de traicionarlos, o abandonarlos en el momento que más los necesitan.

Le puede interesar. Laura Bozzo le pide perdón a Salvador Zerboni y a Daniella Navarro tras hacerle malas caras en ‘La Casa de los Famosos’

En su momento, Daniella Navarro expresó lo sola que se sentía, hasta el punto de llegar a creer que todos la veían como una enemiga más.

Esta vez, fue Salvador Zerboni quien expresó sus sentimientos, indicando que era mejor quedarse callado y no decir nada, antes de insultar a cualquiera. “Si ellos se quieren matar entre ellos, tú no tienes que ser partícipe, tú no tienes que insultar a nadie, menos a tu ex novia, tú nunca tienes que dejar de ser un caballero, tu madre te educó muy bien para que hagas pend*jad*s, así que ahora deja de estarte lamentando”, dedicándose cada palabra a él mismo, pues siente que de alguna manera, lo traicionaron.

Asimismo, el actor intentó darse un poco de consuelo haciendo ver las cosas buenas que hizo por Daniella e Ivonne, pero que ninguna ha querido ver. “Relájate, si las dos te quieren traicionar, te han dado la espalda en las malas, está bien, no pasa nada. Tú viniste solo y te vas solo, tú la ayudaste en todas las cosas que has podido, las has respetado, las has guiado, en todo”, aseguró mientras miraba una estampa de uno de sus santos.

Por otro lado, finalizó diciendo que también necesitó su apoyo en esta ocasión, pero que no fue lo que recibió. “Hoy yo necesito un apoyo, me lo niegan. No pasa nada, nunca esperes nada de nadie de regreso, nunca esperes nada de nadie de regreso”, se repetía una y otra vez esto, como tratando de asimilarlo.

Todo esto ocurrió dentro de la habitación en la que se encontraba solo, y con una actitud firme, pero un poco sentimentalista, vale la pena recordar, que Zerboni siempre ha demostrado ser un hombre fuerte que nunca ha decaído, además de siempre ser agradecido con las personas que lo rodean, aunque algunas veces se pone con una actitud un poco áspera.