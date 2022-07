“La mejor por siempre”: Seguidores de Myriam Montemayor la defienden de los haters 20 años después de ser la primera ganadora de La Academia

Con 21 años, Myriam Montemayor se convirtió en la primera ganadora de La Academia, hace 20 años. Su actuación ha sido una de las más aclamadas dentro del reality show de TV Azteca por muchos seguidores, aunque en contraste, otros consideran que no ha sabido aprovechar ese triunfo para elevar su carrera a otro nivel.

En la edición de La Academia que conmemora los 20 años del programa Myriam Montemayor fue escogida como la madrina, algo que no ha sido del agradado de algunos de sus excompañeros dentro del reality a quienes TZ Azteca no convocó por los 20 años.

De hecho, en redes sociales han circulado comentarios de burla proferidos por Toñita y otros exacadémicos que sugieren fallas en la voz de la cantante de 41 años.

Para seguidores de Myriam Montemayor, que fue la primera ganadora de La Academia en 2002, las críticas mal sanas son producto de la “envidia” por parte de Toñita, con quien tiene una enemistad más que pública desde hace años.

“Hemos crecido a tu lado”

Myriam Montemayor es apoyada por muchos fanáticos que le han dado muestras de respaldo públicas, varias de las cuales ella ha compartido en sus redes sociales.

“Hemos crecido a tu lado... La mejor por siempre”, “Mereces todo lo bonito, hoy en redes sociales hay tanto hate que en verdad no mereces, lo único que has echo es luchar en un mundo tan difícil y competitivo como lo es la música, pero tu sigue adelante que muchos aquí seguiremos fieles a esa voz que nos eriza la piel”, le escribieron.

Esta soprano nació el 8 de febrero de 1981 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y acumula una trayectoria en la música y la actuación que es celebrada por quienes la siguen desde hace dos décadas.

“Fue hace 20 años que nosotros nos enamoramos de ti, y ha sido un honor ver y escuchar tu voz”, le escribió la usuaria de Twitter @jirehnajevaz.

Fue hace 20 años que nosotros nos enamoramos de ti , y ha Sido un honor ver y escuchar tu voz @MyriamMonteCruz pic.twitter.com/KruRS9ZaRx — Jirehnajevaz (@jirehnajevaz) July 12, 2022

Ahora es la madrina de la décimo tercera generación de La Academia.

Recordar es volver a vivir. Gracias @MyriamMonteCruz por tan hermosa entrevista. pic.twitter.com/QPSNkZxHHp — 𝕁𝕦𝕒𝕟 ℙ𝕒𝕓𝕝𝕠 𝔹𝕠𝕛ó𝕣𝕢𝕦𝕖𝕫 (@JuanPaBojorquez) July 12, 2022

A Myriam Montemayor no le han faltado defensores.

“La única y la mejor Myriam Montemayor es la única y la mejor le duela a quien le duela. Toda una artista y de las mejores voces que ha dado la academia, ya urge un disco nuevo”, “Ojalá pueda presentarse como solista, con sus músicos, para que todo México pueda ver por qué la seguimos apoyando después de 20 años, no sé si es la mejor voz o no, pero sí de las pocas que te enchinan la piel, que transmiten, que te transmiten emociones...un icono de la Academia”, son algunos de los múltiples comentarios en favor de la cantante.

Y como siempre los detractores no faltan: “Pero después de la academia ¿qué hizo? Hay que estar orgullosos de Yuridia y Carlos Rivera, fueron los únicos en tener éxitos”, “No tiene carisma, no le llega ni a los talones a Yuridia, Yahir. Es más, este concierto la academia 20 años, Nadia la opacó”.

Ante estos señalamientos, los fanáticos de Myriam Montemayor no han dejado de apoyarla y defenderla a capa y espada: “Cada quien opina de su artista favorito y como Myriam Montemayor sí es mi favorita, yo sí se todo lo que ha logrado a lo largo de estos 20 años, a mí sí me interesa que esté en el programa, yo lo veo. A quien no le guste que no lo haga, que no opine, mejor vayan y opinen en sus artistas queridos. Cada quien tiene su estilo. Gracias reina por qué aparte eres un gran ser humano. Yo si consumo tu música, yo si la reproduzco siempre”.