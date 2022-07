Así superó Ana de Armas su ruptura con Ben Affleck

Ben Affleck, izquierda, y Ana de Armas en una escena de "Deep Water" en una imagen proporcionada por 20th Century Studios. (Claire Folger/20th Century Studios via AP) (Photo Credit: Claire Folger/AP)

Ana de Armas conoció a Ben Affleck en las grabaciones del film “Deep Waters” en mayo del 2020, desde entonces se volvieron inseparables y para agosto de ese mismo empezaron a vivir juntos.

Todo parecía marchar a la perfección, hasta que después de unas vacaciones, la pareja anunció su ruptura. Ahora, la actriz confesó en una entrevista para Elle US, que su vida cambió mucho cuando empezó a salir con el actor y director.

La prensa comenzó a agobiarla, en especial, después de haber terminado su relación. Todos querían saber más detalles sobre su ruptura, y tanto fue el acoso que tomó la decisión de dejar sus redes sociales.

“Eliminé Twitter hace años. Apenas he estado en Instagram durante casi un año”, expresó la actriz de origen cubano. Sin embargo, eso no le pareció suficiente.

Ana de Armas tuvo que dejar la ciudad donde vivía con Ben Affleck

“Pasar por eso me ayudó a confirmar que esa ciudad no era para mí. Se volvió demasiado. No había escapatoria. Es una ciudad que te mantiene ansioso”, explicó la actriz en la entrevista.

Y como el actor tiene una vida hecha en Los Ángeles, ya que ahí viven sus hijos junto a su exesposa, Jennifer Garner, era muy probable que se toparía con él muchas veces.

Por lo que para superar su ruptura y llevar una vida no tan agobiaba por los paparazis, decidió mudarse a la ciudad de Nueva York, donde conoció a su actual pareja, Paul Boukadakis, vicepresidente de la aplicación Tinder, cuando estaban en cuarentena.

Por su parte, Ben Affleck retomó su romance con la cantante y actriz Jennifer Lopez, con quién aparentemente contrajo nupcias hace poco en la ciudad de Las Vegas.