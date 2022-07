Montserrat Oliver recuerda cómo vivió su primer matrimonio “me divorcié virgen”

Montserrat Oliver fue la invitada de la semana en el canal de YouTube de Yordi Rosado, ahí la reconocida actriz y conductora habló de varios aspectos de su vida, como su niñez y su primer matrimonio.

Considera su niñez como una etapa complicada de su vida, debido a que su familia es muy religiosa y no veían con buenos ojos la sexualidad o el amor pasional.

De hecho, Montserrat Oliver pensaba que para tener novio, tenías que casarte con él. Por eso se casó a los 23 años de edad. “Le hice caso a mi mamá, me casé con ese al que le di mi primer beso”, confesó la conductora para después afirmar que ese matrimonio no fue lo que ella esperaba.

Su novio de aquel entonces, le regalo un anillo con un diamante pequeño y dentro de un peluche algo feo, hecho que su tía aprovechó para burlarse de ella.

“Un día me dio el anillo y méndiga mi tía se burló mucho, (dijo) que si no venía con lupa integrada porque el diamante era chiquito”, expresó entre risas.

¿Por qué Montserrat Oliver se divorció virgen?

La relación entre Montserrat Oliver y su primer esposo duró unos cinco años, y en la primera noche de bodas de su luna de miel su primer encuentro acabó en un desastre donde no se pudo hacer nada.

“Llegué nerviosísima a la luna de miel, pero ilusionada. Pero cuando llega la noche de bodas, ¡oh sorpresa! Al parecer él también era casto y fue un desastre, ¡no pasó nada!”, confesó.

La empresaria también compartió que su ex tuvo que ir al médico para poder superar su problema, porque nunca llegaron a intimar: “seguimos porque me casé (con la idea) para toda la vida, esperando que todo se resolviera, ¡pero nunca se resolvió!”.

Entonces, conoció a Yolanda Andrade y se enamoró de ella. “Luego vine a México, conozco a Yolanda, me hizo así (que le tocó el hombro) y dije: ‘nomás faltara que hasta sienta con una mujer porque me tienen súper mal atendida’. Me súper asuste, entonces me divorcié… me divorcié virgen”.

Ambas mantuvieron una relación durante 10 años, y a pesar de haberse separado siguen siendo amigas y colaboradoras. A principios del año pasado Montserrat se casó con la modelo Yaya Kosikova.