TikTok: ¿Conoces a los intérpretes originales de estas canciones virales?

El popular TikTok se ha convertido en una gran difusora de canciones, sobre todo de temas “clásicos o viejitos”, que la mayoría de las nuevas generaciones desconocen sobre quiénes son los intérpretes originales, y solo las replican en sus propios contenidos.

La plataforma se ha convertido en una máquina de crear virales, pero también tiene hacer populares éxitos del pasado, esas canciones “viejitas pero bonitas”, y que se vuelven a retomar en un contexto diferente. Lo curioso es que siendo una red, con gran cantidad de usuarios menores de 25 años, muchas veces los temas más usados tienen un largo pasado, que vuelven a cobrar vida para sorpresa de sus propios creadores.

Cinco temas viejitos pero populares en TikTok

Yo quiero quebrarte: Los Felinos

Recuerdas la frase, “Amanda baila con la banda”, forma parte del tema Yo quiero quebrarte de Los Felinos, una agrupación creada en 1972 por cinco hermanos y que suman 50 años de historia.

“La canción la grabamos hace 28 años, pero el público la bautizó con la popular frase de ‘Amanda baila con la banda’ es como una cereza del pastel de aniversario, gracias a los niños y jóvenes en TikTok. Nos sorprenden los miles de interacciones del tema y del impacto hacia nuestra música”, compartió Gerardo, baterista fundador de la agrupación.

Se acabó: Marco Antonio Muñiz

Marco Antonio Muñiz hizo éxito el tema en 1969. También es llamado “Embajador del Romanticismo” y “El Lujo de México” es un cantante y actor mexicano, que pertenece a los grandes intérpretes latinoamericanos de todos los tiempos. A sus 89 años de edad, el intérprete de Se acabó se sorprende de su repercusión entre las nuevas generaciones.

Mr. Blue Sky: Electric Light Orchestra

Es una canción del grupo británico Electric Light Orchestra, publicada en el doble álbum de estudio Out of the blue (1977). Muchos usuario de la popular plataforma la descubrieron recientemente, por lo que se volvió tendencia al crear contenidos.

Gimme! Gimme! Gimme!: ABBA

El tema de ABBA aterrizó en TikTok, para atraer los oídos de los usuarios. Considerados como uno de los grupos más exitosos en la historia del pop y la mayor exportación de la industria musical sueca, trae su tema a la comunidad global de TikTok. Formado en Estocolmo en 1972, el grupo dio el salto al escenario mundial luego de su victoria en Eurovisión en 1974 con la pista Waterloo y Gimme! Gimme! Gimme!, ahora vuelve a tener un nuevo respiro a 43 años de su estreno.

Chiquetere: Chiquetere Band

Es un proyecto español de Rafael Villalba y DJ Serna, que se convirtió en una canción popular de Chiquetere Band en 1993. La pegajosa letra se convirtió en un fenómeno en TikTok que sigue repitiéndose en las historias que circulan en la plataforma.

