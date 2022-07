Canta horrible, Captan a Diego Boneta cantando Luis Miguel en vivo y es duramente criticado

El actor y cantante mexicano Diego Andrés González Boneta, que comenzó su carrera gracias al reality show de canto para niños Código F.A.M.A., bajo el nombre de Diego González y que tan solo un año después haría su debut en la telenovela infantil Alegrijes y Rebujos, seguido de Misión SOS, para posteriormente, tomarse un descanso y regresar en 2005 para la telenovela Rebelde.

Donde alcanzó popularidad, lo que lo llevó a debutar como cantante y lanzar su primer material discográfico homónimo y en 2008 estrenó su álbum titulado Índigo, para posteriormente aventurarse a Estados Unidos, donde obtuvo su primer papel en la serie Zeke y Luther para Disney XD, seguido de papeles en las series Pretty Little Liars, 90210, Scream Queens y Jane the Virgin.

Lo que llevó a Diego Boneta a protagonizar la serie de Netflix Luis Miguel, la serie donde le dio vida al mismo ‘El Sol de México’, y mostró sus dotes en el canto y la actuación, con lo que se ganó miles de comentarios positivos incluso, del intérprete de La Bikina.

Captan a Diego Boneta cantando en vivo y es duramente criticado

Pero días atrás, surgieron varios clips que se viralizaron en redes sociales, que dejan en duda sus habilidades para el canto, y cuestionan el uso del autotune en la serie de Luis Miguel, y es que, el mexicano se encontraba en un Piano Bar de Madrid, donde con una copa de vino en la mano, entonó varias canciones.

Diego Boneta canta Luis Miguel y señalan que es culpa del alcohol

Entre ellas, Por Debajo de la Mesa de su entrañable amigo ‘El Sol de México’, pero eso no fue todo, ya que en los comentarios negativos, señalan que se debe a que el actor estaba borracho y se pueden leer comentarios como “Canta horrible”, “Con tragos no se puede cantar”, “El alcohol, el karaoke y el teléfono no se llevan”, “El es actor y no lo molesten” y “La cara del muchacho de atrás”.