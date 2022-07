Rosita de Plaza Sésamo muestra su racismo al ignorar a dos niñas afroamericanas durante desfile

Plaza Sésamo, por años ha sido uno de los programas infantiles preferidos por los niños y niñas, cuyos personajes son botargas que se encargan de promover la educación.

Sin embargo, Plaza Sésamo se volvió tendencia debido a que uno de sus personajes fue acusada de racista tras negarle el saludo a dos niñas pequeñas durante el desfile del Parque de Sésamo, ubicado en el estado de Filadelfia.

Un video que circuló en redes sociales, se puede apreciar como la botarga del personaje de Rosita ignora a dos niñas de origen afroamericano, quienes querian saludarla.

“Voy a seguir publicando esto, porque esto me tenía enojada. Estábamos saliendo del Parque de Sésamo y las niñas querían detenerse a ver a los personajes. ¡ESTA PERSONA REPUGNANTE les dijo descaradamente a nuestros hijos NO y luego procedió a abrazar a la niña blanca a nuestro lado!”. Se leen en la descripción del video publicado por la madre de las niñas, identificada como Jeezy.

La tachan de loca

Ante la vergonzosa situación, la madre de las pequeñas acudió a quejarse con las autoridades del Parque Sésamo; sin embargo, la ignoraron, pues cuando contó lo que había ocurrido la miraron “como si estuviera loca”, además de que no le quisieron decir quien era la persona que estaba tras la botarga del personaje de Rosita.

“Luego, cuando fui a quejarme de eso, me miraron como si estuviera loca. ¡¡Le pregunté a la señora quién era el personaje y quería ver a un supervisor y me dijo que NO LO SABÍA!! ¡Nunca volveré a pisar @sesameplace!”, escribió Jeezy en su post de Instagram.

Posteriormente, a través de la cuenta oficial del Parque Sésamo, emitieron una disculpa pública y mencionaron que ‘Rosita’ jamás fue su intensión de ser grosera con las pequeñas afroaméricanas afectadas.

“El personaje de Rosita no ignoró intencionalmente a las niñas y está devastada por el malentendido. “, puntualizaron las autoridades del Parque de Sésamo.

